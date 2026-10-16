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Pidieron la prisión preventiva para Horacio "Chacho" Asensio
El fiscal Torres había solicitado una prórroga para incorporar nuevas pruebas a la investigación por presuntos abusos sexuales contra exjugadoras menores de edad.
La situación judicial de Horacio "Chacho" Asensio atraviesa una instancia decisiva. El fiscal Diego Torres formalizó en las últimas horas el pedido de prisión preventiva del exentrenador de hockey, detenido desde el pasado 20 de septiembre por una causa que investiga presuntos abusos sexuales cometidos contra adolescentes cuando dirigía en Monte Hermoso.
El titular de la UFIJ N° 4 había solicitado una prórroga de 15 días para continuar reuniendo elementos probatorios antes de formalizar su planteo ante la jueza de Garantías Marisa Promé, quien deberá resolver si corresponde mantener la detención bajo esa modalidad mientras avanza el proceso penal.
Asensio, de 59 años y que en caso de prosperar este requerimiento llegaría tras las rejas al juicio, está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación o guarda de la víctima.
La investigación se concentra principalmente en hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando el acusado estaba al frente del hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. Al menos tres exjugadoras, que por entonces eran menores de edad, denunciaron situaciones de índole sexual atribuidas al entrenador.
Como informó oportunamente LA BRÚJULA 24, Asensio fue arrestado en su vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, durante un procedimiento ordenado por la jueza Promé. Posteriormente fue trasladado a Coronel Pringles por razones de seguridad y, a comienzos de octubre, se informó su derivación a la cárcel de Villa Floresta.
Durante la declaración indagatoria realizada el 21 de septiembre, el imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio y se negó a responder las preguntas del fiscal.
Uno de los principales movimientos de su defensa, actualmente encabezada por Maximiliano De Mira, fue solicitar el sobreseimiento y la libertad del entrenador al considerar que los hechos investigados habían prescripto por el tiempo transcurrido.
Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, la jueza Promé rechazó ese planteo, al entender que no se habían cumplido los plazos legales necesarios para declarar extinguida la acción penal.
La magistrada coincidió con los argumentos de la Fiscalía y del abogado querellante Sebastián Martínez, quienes sostuvieron que la investigación podía continuar.
En paralelo, la causa incorporó nuevas declaraciones testimoniales. En una entrevista con este medio, Martínez había asegurado que al menos cinco mujeres relataron situaciones de características similares durante la etapa en la que Asensio se desempeñaba en Monte Hermoso.
"Por lo menos hasta la fecha han declarado cinco. Las cinco han relatado situaciones extremadamente similares", manifestó el letrado, quien consideró que esas coincidencias resultaban relevantes para la investigación.
De acuerdo con las denuncias, los episodios habrían ocurrido en espacios vinculados con la actividad deportiva y durante viajes del plantel. La Fiscalía continúa analizando los testimonios y las restantes pruebas para determinar el alcance de las responsabilidades penales.
El pedido de prisión preventiva representa un paso importante en el expediente, aunque no implica una condena ni una definición sobre la culpabilidad del acusado.
La resolución quedará en manos de la jueza de Garantías, que deberá evaluar los elementos presentados por las partes y determinar la continuidad de la medida de coerción mientras se desarrolla la investigación.
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