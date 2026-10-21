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Dictan la prisión preventiva para Horacio "Chacho" Asensio
La jueza ratificó el rechazo al pedido de prescripción de la acción penal. El exentrenador de hockey está alojado en la cárcel de Floresta. Resta que se defina si se le da curso al pedido de arresto domiciliario.
La Justicia dictó la prisión preventiva de Horacio Norberto Asensio, el ex entrenador de hockey de 59 años acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado contra jugadoras que eran menores de edad cuando integraban planteles de Monte Hermoso.
La resolución fue adoptada por la jueza de Garantías Marisa Promé, quien hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal Diego Torres, titular de la UFIJ N.º 4. Así, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal de Villa Floresta.
Asensio se encuentra detenido desde el 20 de septiembre, cuando fue arrestado en su vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, en el marco de una investigación por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013.
La causa reúne denuncias de al menos tres exjugadoras que eran adolescentes cuando Asensio se desempeñaba al frente del hockey del Club Deportivo Monte Hermoso.
Como informó oportunamente La Brújula 24, la investigación incorporó nuevos testimonios durante las últimas semanas. El abogado querellante Sebastián Martínez había señalado que al menos cinco mujeres declararon sobre situaciones de características similares.
Tras su detención, el acusado permaneció inicialmente alojado en la comisaría de Coronel Pringles por razones de seguridad. Posteriormente fue trasladado a la unidad penitenciaria de Villa Floresta, donde continúa privado de su libertad.
Durante la declaración indagatoria realizada el 21 de septiembre, Asensio hizo uso de su derecho a guardar silencio y se negó a responder las preguntas del fiscal.
Uno de los principales planteos de su defensa, encabezada por el abogado Maximiliano De Mira, fue solicitar la prescripción de la acción penal, al considerar que había transcurrido el plazo legal para investigar los hechos denunciados.
Sin embargo, el 29 de septiembre la jueza Promé rechazó ese argumento y desestimó el pedido de sobreseimiento y libertad, en coincidencia con la postura de la Fiscalía y la querella.
Posteriormente, Torres solicitó una prórroga de 15 días para incorporar nuevos elementos probatorios y finalmente formalizó el pedido de prisión preventiva, que ahora fue concedido.
La defensa había rechazado ese requerimiento y anticipado que, en caso de una resolución desfavorable, solicitaría una morigeración de la medida para que Asensio pudiera continuar detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario, algo sobre lo que aún no hay resolución.
Con esta nueva decisión judicial, el ex entrenador continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso penal. La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar el desarrollo del proceso judicial.
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