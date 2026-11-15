Turismo Carretera: Rossi ganó en Río Cuarto y Santero se acercó al título

Matías Rossi se quedó este domingo con la victoria en la final del Turismo Carretera disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, escenario de la 14ª fecha del campeonato y cuarta de las cinco competencias correspondientes a la Copa de Oro 2026.

El piloto de Del Viso, al volante de un Toyota Camry del Pradecon Racing, dominó la carrera de principio a fin y consiguió su 27º triunfo en la categoría, poniendo fin a una extensa sequía sin victorias.

Rossi, que había ganado la serie más rápida durante la mañana, largó desde la primera posición y consiguió mantenerse al frente durante las 25 vueltas de la competencia.

El segundo lugar quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien terminó a 1 segundo y 326 milésimas del ganador, mientras que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) completó el podio.

🚨 ¡Se largó la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto! 📌 Matías Rossi mantuvo la posición de privilegio frente a Agustín Canapino y Otto Fritzler. ❌ Jerónimo Teti con problemas en el fondo del pelotón. https://t.co/SCfdKplvls — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

La victoria tuvo un significado especial para Rossi, ya que no ganaba una final de Turismo Carretera desde julio de 2023, cuando se impuso en el Desafío de las Estrellas de San Juan.

😱 ¡TOQUE DE WERNER Y TROMPO DE MANGONI! 📌 El entrerriano y el balcarceño peleaban por la 20° posición de la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto. https://t.co/U27I7nVjEv — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

Además, el resultado permitió que Toyota volviera a festejar después de 21 competencias sin triunfos en la categoría.

Castellano terminó cuarto después de haber conseguido la pole

Otro de los protagonistas del fin de semana fue Jonatan Castellano, quien había marcado el mejor tiempo de la clasificación del sábado con su Dodge Challenger.

Sin embargo, una penalización de cinco posiciones en la grilla condicionó sus posibilidades de largar desde el primer lugar.

El piloto de Lobería logró mantenerse entre los principales protagonistas y finalizó en la cuarta posición, por delante de Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro).

José Manuel Urcera, con Mercedes-Benz, terminó séptimo, seguido por Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Julián Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), quienes completaron los diez primeros lugares.

Santero aprovechó los problemas de Chapur y lidera la Copa de Oro

Más allá de la victoria de Rossi, la jornada produjo importantes modificaciones en la lucha por el campeonato.

Julián Santero terminó noveno y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro con 146 puntos, aprovechando especialmente los inconvenientes que sufrió Facundo Chapur.

🚨 ¡SE QUEDA CHAPUR! 📌 El escolta de Santero en la Copa de Oro peleaba contra el mendocino y Juan Martín Trucco por la 10° posición en la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto, hasta que su motor dijo basta por un cable de bujía que se soltó. https://t.co/UIaxHJJSjB — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

El cordobés, que había llegado a Río Cuarto como puntero del certamen, tuvo problemas mecánicos durante la décima vuelta y debió ingresar a boxes.

Santero llega a la definición como puntero de la Copa de Oro. (S. Pérez/SoloTC)

La falla lo relegó al fondo del clasificador y terminó en la posición 43, resultado que complicó considerablemente sus aspiraciones de conseguir el campeonato.

Santero, en cambio, sumó puntos importantes con su BMW y llegará a la última competencia con una ventaja de 10 unidades sobre Canapino.

🔥 ¡ESPECTACULAR ADELANTAMIENTO DE LEDESMA! 📌 El marplatense aprovechó un descuido de Ardusso para ponerse a la par y luego superarlo con una tijera. 🥊 La lucha fue por el 8° puesto de la Final del #TurismoCarretera en Río Cuarto. https://t.co/esF3y5UjNL — SoloTC (@solotcOK) November 15, 2026

Fritzler se ubica tercero, a 22 puntos del líder, mientras que Rossi avanzó hasta la cuarta posición y mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el título.

Así quedó la Copa de Oro

Con cuatro de las cinco fechas disputadas, las principales posiciones son las siguientes:

Posición Piloto Puntos 1 Julián Santero 146 2 Agustín Canapino 136 3 Otto Fritzler 124 4 Matías Rossi 123 5 Mariano Werner 114,5 6 Jonatan Castellano 110 7 Facundo Chapur 106 8 Mauricio Lambiris 103,5 9 Christian Ledesma 95,5 10 Diego Azar 91,5

El campeonato se definirá en La Plata

El Turismo Carretera regresó a Río Cuarto después de 14 años de ausencia y completó un fin de semana que dejó abierta la pelea por el título.

La próxima presentación será la última de la temporada 2026 y se desarrollará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde se conocerá al nuevo campeón.

Santero llegará como principal candidato, aunque Canapino, Fritzler y Rossi aparecen entre sus perseguidores más cercanos.

De esta manera, la categoría se prepara para una definición en la que los puntos de la última fecha serán determinantes para resolver quién se quedará con la Copa de Oro.