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Turismo Carretera: Rossi ganó en Río Cuarto y Santero se acercó al título

El piloto de Toyota dominó la final de la cuarta y penúltima fecha de la Copa de Oro. Canapino y Fritzler completaron el podio

| 🕒 6 mins. de lectura.
Rossi alcanzó las 27 victorias en la categoría. (ACTC)

Matías Rossi se quedó este domingo con la victoria en la final del Turismo Carretera disputada en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, escenario de la 14ª fecha del campeonato y cuarta de las cinco competencias correspondientes a la Copa de Oro 2026.

El piloto de Del Viso, al volante de un Toyota Camry del Pradecon Racing, dominó la carrera de principio a fin y consiguió su 27º triunfo en la categoría, poniendo fin a una extensa sequía sin victorias.

Rossi, que había ganado la serie más rápida durante la mañana, largó desde la primera posición y consiguió mantenerse al frente durante las 25 vueltas de la competencia.

El segundo lugar quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien terminó a 1 segundo y 326 milésimas del ganador, mientras que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) completó el podio.

La victoria tuvo un significado especial para Rossi, ya que no ganaba una final de Turismo Carretera desde julio de 2023, cuando se impuso en el Desafío de las Estrellas de San Juan.

Además, el resultado permitió que Toyota volviera a festejar después de 21 competencias sin triunfos en la categoría.

Castellano terminó cuarto después de haber conseguido la pole

Otro de los protagonistas del fin de semana fue Jonatan Castellano, quien había marcado el mejor tiempo de la clasificación del sábado con su Dodge Challenger.

Sin embargo, una penalización de cinco posiciones en la grilla condicionó sus posibilidades de largar desde el primer lugar.

El piloto de Lobería logró mantenerse entre los principales protagonistas y finalizó en la cuarta posición, por delante de Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro).

José Manuel Urcera, con Mercedes-Benz, terminó séptimo, seguido por Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Julián Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), quienes completaron los diez primeros lugares.

Santero aprovechó los problemas de Chapur y lidera la Copa de Oro

Más allá de la victoria de Rossi, la jornada produjo importantes modificaciones en la lucha por el campeonato.

Julián Santero terminó noveno y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro con 146 puntos, aprovechando especialmente los inconvenientes que sufrió Facundo Chapur.

El cordobés, que había llegado a Río Cuarto como puntero del certamen, tuvo problemas mecánicos durante la décima vuelta y debió ingresar a boxes.

Santero llega a la definición como puntero de la Copa de Oro. (S. Pérez/SoloTC)

La falla lo relegó al fondo del clasificador y terminó en la posición 43, resultado que complicó considerablemente sus aspiraciones de conseguir el campeonato.

Santero, en cambio, sumó puntos importantes con su BMW y llegará a la última competencia con una ventaja de 10 unidades sobre Canapino.

Fritzler se ubica tercero, a 22 puntos del líder, mientras que Rossi avanzó hasta la cuarta posición y mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el título.

Así quedó la Copa de Oro

Con cuatro de las cinco fechas disputadas, las principales posiciones son las siguientes:

PosiciónPilotoPuntos
1Julián Santero146
2Agustín Canapino136
3Otto Fritzler124
4Matías Rossi123
5Mariano Werner114,5
6Jonatan Castellano110
7Facundo Chapur106
8Mauricio Lambiris103,5
9Christian Ledesma95,5
10Diego Azar91,5

El campeonato se definirá en La Plata

El Turismo Carretera regresó a Río Cuarto después de 14 años de ausencia y completó un fin de semana que dejó abierta la pelea por el título.

La próxima presentación será la última de la temporada 2026 y se desarrollará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde se conocerá al nuevo campeón.

Santero llegará como principal candidato, aunque Canapino, Fritzler y Rossi aparecen entre sus perseguidores más cercanos.

De esta manera, la categoría se prepara para una definición en la que los puntos de la última fecha serán determinantes para resolver quién se quedará con la Copa de Oro.

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