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Una joven denunció un abuso sexual en pleno centro
La víctima tiene 28 años. Vive en situación de calle. Llegó al Municipal ayer tras una pelea y relató que la violación se produjo el miércoles.
La Justicia investiga una denuncia de abuso sexual realizada por una mujer de 28 años que vive en situación de calle y que aseguró haber sido atacada el miércoles en la intersección de avenida Colón y Vieytes.
Según pudo saber La Brújula 24, la joven ingresó ayer al Hospital Municipal con golpes que habría sufrido durante una pelea con otra mujer.
Mientras recibía atención médica, relató al personal del establecimiento que el día anterior había sido víctima de un abuso sexual en esa esquina de la ciudad.
A partir de su declaración, se dio intervención a la fiscalía especializada y a la Comisaría de la Mujer, que trabajan para esclarecer las circunstancias del episodio denunciado.
En ese marco, se están realizando las pericias correspondientes y se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido e identificar al presunto agresor.
Cabe recordar que en la misma intersección ya se había denunciado otro episodio de violencia sexual, cuya víctima fue un hombre que trabajaba como limpiavidrios.
Por el momento, la investigación continúa y se aguardan los resultados de las diligencias judiciales para determinar cómo ocurrieron los hechos.
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