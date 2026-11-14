Allanamiento por narcotráfico en Tornquist: un detenido

Un hombre de 35 años fue detenido este sábado en Tornquist, en el marco de una causa de narcotráfico.

El detenido fue identificado como Miqueas Medina, de 35 años, y fue localizado en una vivienda de la calle Sargento Amarante al 760, de la vecina localidad.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca, en cumplimiento de una orden de allanamiento y detención emitida por el Tribunal en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.