Enfermedades que son un tabú y la importancia de superar la vergüenza

Por Leandro Grecco

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Hay síntomas de los que cuesta hablar. Sangrado al ir al baño, molestias en la región anal, cambios en el funcionamiento intestinal o la aparición de bultos son situaciones que muchas personas prefieren mantener en silencio. La vergüenza, el temor a un examen físico y la creencia de que se trata de problemas menores pueden convertirse en obstáculos para acceder a un diagnóstico oportuno.

Sin embargo, detrás de esas señales pueden existir enfermedades de distinta gravedad, desde hemorroides hasta patologías que requieren una intervención más compleja. La diferencia, muchas veces, está en consultar antes de que el problema avance.

El médico especialista en coloproctología Lucas Santarelli pone el foco precisamente en esa barrera que todavía condiciona la atención de numerosos pacientes: el pudor.

"No hay motivos para sentir vergüenza cuando se trata de tu salud", sostiene el profesional, quien remarca que la consulta especializada debe desarrollarse en un ámbito de confianza, respeto y confidencialidad.

La advertencia adquiere especial relevancia frente a las estadísticas nacionales. Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), durante 2024 se registraron 7.455 muertes por cáncer colorrectal en la Argentina, una enfermedad que constituye la segunda causa de fallecimiento por cáncer en el país.

Una enfermedad frecuente que puede prevenirse

El cáncer colorrectal afecta al intestino grueso y al recto. Su principal particularidad es que, en buena parte de los casos, comienza con lesiones benignas denominadas pólipos o adenomas, que pueden evolucionar lentamente hasta convertirse en tumores malignos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, más del 80% de los casos se desarrolla a partir de un pólipo, cuya transformación puede demorar más de una década. Este período ofrece una oportunidad fundamental para detectar y extirpar las lesiones antes de que aparezca el cáncer.

El organismo también destaca que, cuando la enfermedad se identifica en sus etapas iniciales, las posibilidades de curación superan el 90%. "Si los detectamos y los sacamos a tiempo, el cáncer se puede evitar", explica Santarelli al referirse a la importancia de los controles preventivos.

El escenario nacional combina una elevada cantidad de casos con una evolución alentadora en los índices de mortalidad. Un informe difundido en marzo de 2026 por el Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca) indicó que, durante la última década, la mortalidad por cáncer colorrectal disminuyó un 13% entre los hombres y un 11% entre las mujeres. No obstante, el mismo relevamiento señaló que aproximadamente el 90% de los fallecimientos registrados en 2024 correspondió a personas mayores de 50 años.

Cuándo hay que hacerse una colonoscopía

Uno de los mensajes centrales de Santarelli es que no se debe esperar a presentar síntomas para comenzar con los controles preventivos. El especialista señala que las evaluaciones deben considerarse desde los 45 o 50 años y, en edades más tempranas, cuando existen antecedentes familiares u otros factores de riesgo.

En la Argentina, el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal establece como población objetivo para el tamizaje habitual a las personas de entre 50 y 75 años, sin síntomas ni antecedentes que incrementen su riesgo.

Para ese grupo, la estrategia nacional contempla un test inmunoquímico de sangre oculta en materia fecal cada dos años. Cuando el resultado es positivo, corresponde realizar una colonoscopía para completar el estudio.

En cambio, las personas con antecedentes familiares, lesiones previas o enfermedades inflamatorias intestinales requieren una evaluación individualizada para determinar cuándo comenzar los controles y con qué frecuencia realizarlos.

La colonoscopía permite observar el interior del colon y del recto, identificar lesiones sospechosas y, en muchos casos, retirar pólipos durante el mismo procedimiento. Por eso, como subraya Santarelli, no se trata únicamente de una herramienta diagnóstica, sino también de prevención.

La señal de alarma que no debe confundirse con hemorroides

El sangrado durante la evacuación es uno de los síntomas que pueden llevar a una consulta coloproctológica. Sin embargo, también es una de las manifestaciones que algunas personas minimizan, atribuyéndola automáticamente a las hemorroides.

Santarelli advierte que ese razonamiento puede retrasar el diagnóstico de otras enfermedades. "No asumir que todo sangrado, dolor o bulto son solo hemorroides", es una de sus principales recomendaciones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) identifican entre las posibles señales del cáncer colorrectal los cambios persistentes en el hábito intestinal, la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal que no desaparece, la pérdida inexplicable de peso y la anemia por deficiencia de hierro.

El organismo aclara que estos síntomas también pueden obedecer a enfermedades no cancerosas, pero requieren una evaluación médica para establecer su origen.

Hemorroides: por qué no todas necesitan cirugía

Otra de las cuestiones que aborda Santarelli es la creencia de que cualquier diagnóstico de enfermedad hemorroidal termina necesariamente en una intervención quirúrgica. La realidad es diferente. Muchas personas pueden mejorar mediante modificaciones alimentarias, una mayor ingesta de fibra y líquidos, cambios en los hábitos evacuatorios y tratamientos médicos.

Cuando estas medidas resultan insuficientes, existen procedimientos ambulatorios y alternativas quirúrgicas que se seleccionan de acuerdo con las características de cada caso. Entre las posibilidades se encuentra la ligadura con bandas elásticas, utilizada para determinadas hemorroides internas. El procedimiento permite reducir el tejido afectado sin recurrir a una operación convencional.

También está la hemorroidopexia con sutura mecánica, conocida como PPH, una técnica destinada a determinados cuadros con prolapso hemorroidal interno. Puede ofrecer una recuperación inicial menos dolorosa, aunque presenta limitaciones y riesgos de recurrencia que deben evaluarse. De hecho, las guías de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos de Colon y Recto no la recomiendan rutinariamente como primera opción quirúrgica.

Por su parte, la hemorroidectomía convencional continúa siendo una alternativa relevante para casos avanzados o cuando existe un componente externo importante. "Lo importante no es elegir la técnica más novedosa, sino la más adecuada para cada paciente", enfatiza Santarelli.

La afirmación resume un principio fundamental de la práctica médica: no existe un único tratamiento para todas las personas, sino decisiones que deben contemplar el diagnóstico, la gravedad de la enfermedad y las condiciones individuales.

Cirugía laparoscópica: menos invasiva y recuperación más rápida

Los avances tecnológicos también modificaron el abordaje de distintas enfermedades del colon y del recto. Santarelli explica que la cirugía laparoscópica permite realizar procedimientos complejos mediante pequeñas incisiones, con el objetivo de reducir el impacto de la intervención sobre el organismo.

Entre sus potenciales beneficios se encuentran el menor dolor postoperatorio, la movilización temprana, una recuperación más confortable y la posibilidad de retomar las actividades habituales en menos tiempo. Estos resultados cuentan con respaldo científico.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos recoge estudios que muestran que, en pacientes seleccionados con cáncer de colon, la cirugía laparoscópica puede ofrecer resultados oncológicos comparables a los de la cirugía abierta, con menor utilización de analgésicos y estadías hospitalarias más cortas.

Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a esta modalidad. La extensión de la enfermedad, las condiciones clínicas y las características de cada intervención determinan qué técnica resulta más conveniente.

La prevención comienza antes de la aparición de los síntomas

Además de los controles médicos, las recomendaciones oficiales destacan la importancia de incorporar hábitos que contribuyan a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Una alimentación con frutas, verduras y fibras, la práctica regular de actividad física, el mantenimiento de un peso saludable y la reducción del consumo de alcohol y tabaco forman parte de las medidas preventivas aconsejadas por el Ministerio de Salud.

También se recomienda moderar el consumo de carnes rojas y otros alimentos asociados con un mayor riesgo de enfermedad. De todos modos, los hábitos saludables no reemplazan los estudios de detección, especialmente porque aproximadamente tres de cada cuatro casos se presentan en personas sin antecedentes personales o familiares que permitan anticipar la enfermedad.

Este dato resulta especialmente importante: la ausencia de síntomas o de antecedentes familiares no garantiza que una persona esté libre de riesgo. En definitiva, el mensaje que surge de las recomendaciones de Santarelli y de las estadísticas oficiales es que la prevención no depende solamente de los avances tecnológicos, sino también de la decisión de consultar a tiempo.

Hablar de problemas intestinales, consultar por un sangrado o someterse a un examen puede generar incomodidad. Pero postergar indefinidamente una evaluación puede tener consecuencias mucho más importantes. "No dejes que la vergüenza retrase tu consulta. Consultar a tiempo también es cuidar tu salud", concluye el especialista.

Y en una enfermedad que puede desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes, superar esa barrera puede representar la diferencia entre detectar una lesión prevenible y enfrentar un diagnóstico en etapas avanzadas.