El cambio de horario no la ayudó a Juana Viale: perdió por gran diferencia con Andy Kusnetzoff

El cambio de horario de La Noche de Mirtha no consiguió revertir los bajos niveles de audiencia que viene registrando el histórico ciclo de El Trece, actualmente conducido por Juana Viale en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand.

Este sábado 14 de noviembre, el programa comenzó a las 22.30, una hora más tarde de lo habitual, como parte de una modificación en la programación del canal. Sin embargo, la emisión promedió apenas 2,4 puntos de rating y quedó muy lejos de su principal competidor, PH, Podemos Hablar.

El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff volvió a dominar la noche desde la pantalla de Telefe, con 8,2 puntos en su primera parte y 6,9 en la segunda, convirtiéndose en lo más visto de la jornada televisiva.

De esta manera, la propuesta de entrevistas de Telefe mantuvo una amplia ventaja sobre el tradicional programa de los sábados de El Trece, a pesar de la decisión de modificar su horario para reducir la competencia directa.

Según publicó Pronto, el resultado dejó un panorama complicado para el ciclo de Mirtha Legrand, que continúa bajo la conducción de su nieta mientras la histórica presentadora se recupera de sus problemas de salud.

La emisión de este sábado contó con la participación del periodista Hugo Alconada Mon, la actriz y conductora Laurita Fernández, el periodista Nacho Girón y el economista Santiago Bulat.

Pese a la variedad de invitados, el programa no logró mejorar sus números y terminó ubicado en el quinto puesto entre los contenidos más vistos de El Trece. Pablo Layús+1

El estreno de Moldavsky y Toto Kirzner superó a Juana Viale

La modificación en la programación de El Trece estuvo motivada por el estreno de Todo sigue igual, el nuevo ciclo de entretenimiento encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

El programa debutó a las 21.30, ocupando el horario que hasta la semana pasada pertenecía a La Noche de Mirtha.

La nueva propuesta consiguió 3,9 puntos de rating y se convirtió en lo más visto de El Trece durante el sábado, superando por 1,5 puntos al ciclo conducido por Juana Viale.

El resultado representó una señal positiva para el canal, aunque no alcanzó para competir con los principales programas de Telefe.

La señal de las pelotas volvió a quedarse con el liderazgo de la jornada, impulsada principalmente por los números de PH, Podemos Hablar.

Cómo quedó el rating del sábado

Los principales registros de audiencia fueron los siguientes:

El balance dejó dos realidades diferentes para El Trece: mientras el estreno de Moldavsky y Kirzner consiguió posicionarse como su programa más visto, La Noche de Mirtha volvió a mostrar dificultades para atraer audiencia.

La apuesta de trasladar el ciclo a las 22.30 no produjo, al menos en su primera emisión, la recuperación que esperaba el canal, que deberá evaluar la evolución de los números durante las próximas semanas.

Por el momento, Andy Kusnetzoff continúa dominando la competencia de los sábados, mientras que Juana Viale enfrenta el desafío de sostener uno de los formatos más tradicionales de la televisión argentina en una franja horaria cada vez más disputada.