Asensio quedó alojado en Pringles y este lunes daría su versión

Horacio “Chacho” Asensio pasará la noche detenido en la comisaría de Coronel Pringles, luego de ser arrestado este domingo en Mar del Plata en el marco de una causa por presuntos abusos sexuales ocurridos cuando dirigía hockey en Monte Hermoso.

Según pudo saber LA BRÚJULA 24, la decisión de alojarlo en esa dependencia respondió a razones de seguridad. Allí permanecerá hasta este lunes, cuando será trasladado a Bahía Blanca para ser indagado a primera hora por el fiscal Diego Torres.

Como dato particular, se trata de la misma seccional en la que permaneció detenido durante varios días Alberto Martín Del Valle, investigado en otra causa por abuso sexual que tuvo amplia repercusión en la región.

La detención de Asensio había sido ordenada por la jueza Marisa Promé y se concretó en su vivienda de calle Puelches, en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Del operativo participaron efectivos del GAD y de Cibercrimen de la Policía Bonaerense.

El entrenador está acusado por hechos que habrían ocurrido durante 2012 y 2013, cuando estaba al frente del equipo de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. Al menos tres jugadoras que por entonces eran adolescentes relataron situaciones de índole sexual atribuidas al entrenador.

La investigación permaneció durante años sin avances sustanciales. Fuentes judiciales señalaron que una parte central de la demora estuvo relacionada con que las denunciantes pudieron brindar sus testimonios tiempo después de los episodios. De hecho, la declaración que terminó impulsando la detención fue incorporada a la causa durante el último año.

Entre los testimonios incorporados al expediente aparecen acusaciones sobre besos y tocamientos sin consentimiento, situaciones de desnudez y otros comportamientos que, según las denunciantes, habrían ocurrido tanto en Monte Hermoso como durante viajes vinculados con la actividad deportiva.

Asensio será indagado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. A partir de esa audiencia, la Fiscalía deberá continuar con las medidas procesales y la defensa podrá plantear sus argumentos frente a la imputación.

Uno de los puntos que podría aparecer durante las próximas instancias es una eventual discusión sobre la prescripción de los hechos. Sin embargo, la incorporación reciente de una de las denuncias forma parte de los elementos que deberá analizar la Justicia antes de resolver cualquier planteo de ese tipo.