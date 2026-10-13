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Galo Ochoa fue encontrado sin vida en su casa cuando iban a detenerlo
La Justicia había ordenado un allanamiento a su vivienda por una causa de abuso sexual contra un menor de edad.
Galo Ochoa, quien fue condenado por atropellar y matar a Matías Streitenberger mientras conducía alcoholizado, se quitó la vida poco antes de que llegara la policía esta tarde para detenerlo en el marco de una causa por abuso sexual contra un adolescente de 17 años en Punta Alta.
Los uniformados llegaron con una orden de allanamiento a su vivienda en la vecina ciudad y, al ingresar, lo encontraron sin vida.
Ochoa, de 48 años, estaba en libertad desde julio de 2025, tras haber accedido a un beneficio penitenciario por buena conducta. En 2019 fue condenado en 2019 a 12 años de prisión.
La Justicia está investigando desde ayer una grave denuncia por abuso sexual contra un adolescente de 17 años en Punta Alta, quien habría sido drogado, golpeado y sometido sexualmente por dos hombres en una vivienda de esa ciudad, uno de ellos Ochoa.
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