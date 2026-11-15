Cientos de bahienses volvieron a vibrar con el boxeo de más alto nivel

El boxeo volvió a tener una noche de intensa actividad en Bahía Blanca. El último viernes, la sede del Sindicato del Personal de la Industria Química, Petroquímica y Afines fue escenario de una velada que reunió 10 combates amateurs y dos enfrentamientos profesionales, con resultados favorables para los púgiles locales.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Néstor “Tuki” Lacoste, quien se consagró campeón interprovincial tras vencer a Emanuel “El Alacrán” Martínez en el combate más importante de la programación amateur.

El triunfo le permitió a Lacoste quedarse con el cinturón en disputa y sumar una nueva conquista a su trayectoria dentro del boxeo aficionado.

Por su parte, en el terreno profesional, Jonathan “La Pantera” Moyano consiguió una victoria por puntos frente a Pedro José Antonio Ojeda, representante de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.

Foto: Luis Mansur.

El enfrentamiento se desarrolló en la categoría superligero y terminó con el fallo de los jueces a favor del boxeador bahiense.

La otra presentación profesional también tuvo festejo local. Gonzalo Corvalán se impuso en las tarjetas ante el santafesino Juan Cruz Saucedo, en un combate correspondiente a la divisional superwelter.

De esta manera, los dos representantes de Bahía Blanca que participaron en las peleas profesionales lograron quedarse con la victoria.

La programación se completó con otros nueve enfrentamientos amateurs, que permitieron a distintos exponentes del boxeo aficionado sumar experiencia sobre el cuadrilátero.

Foto: Spiqpya

La velada dejó así un balance positivo para los púgiles locales, con dos triunfos profesionales y la obtención de un título interprovincial, en otra jornada destinada a impulsar la actividad boxística de la ciudad.