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El nuevo abogado de Asensio pide su libertad: afirma que la causa está prescripta
De Mira asumió la defensa del entrenador de hockey acusado de abuso sexual y solicitó su sobreseimiento. No descartó ir a la Corte en caso de que sea necesario.
Horacio Asensio tiene nuevo abogado defensor. Maximiliano De Mira aceptó asumir su representación y, como primera medida, presentó un escrito en el que planteó la prescripción de la acción penal, pidió el sobreseimiento de su cliente y reclamó que se disponga su inmediata libertad.
La presentación será ahora analizada por el fiscal interviniente, quien deberá expedirse sobre el planteo formulado por la defensa. “Vengo a plantear la prescripción de la acción penal en la presente causa”, sostiene el escrito presentado por De Mira.
El abogado fundamentó su pedido en que, según su interpretación, ya transcurrió el plazo máximo previsto para la persecución penal del delito investigado.
La defensa sostiene que ese período es de 12 años y que, en este caso, dicho plazo habría sido superado. A partir de ese argumento, solicitó que se dicte el sobreseimiento de Asensio y que se ordene su libertad. El entrenador de hockey se encuentra acusado de abuso sexual y la causa continúa bajo investigación judicial.
De Mira anticipó además que, en caso de que el planteo de prescripción sea rechazado en las distintas instancias, la defensa buscará llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia.
El pedido abre ahora una nueva etapa en la estrategia defensiva de Asensio, mientras se aguarda la respuesta del Ministerio Público Fiscal y las posteriores resoluciones judiciales.
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