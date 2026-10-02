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Trasladan a Asensio a la cárcel de Villa Floresta
Ocurre mientras se reciben más declaraciones testimoniales que complican al exentrenador de hockey. El fiscal trabaja en el pedido de prisión preventiva.
El exentrenador de hockey Horacio Asensio fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta mientras se siguen tomando testimoniales y el fiscal trabaja en el pedido de prisión preventiva por la causa en la que está acusado de abuso sexual contra exjugadoras.
Asensio había sido detenido el pasado 20 de septiembre en Mar del Plata, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Diego Torres. Las denuncias que forman parte del expediente están vinculadas, principalmente, con situaciones que habrían ocurrido en Monte Hermoso entre 2012 y 2013, cuando las víctimas eran menores de edad.
Desde su detención, la causa continuó avanzando con la incorporación de nuevas declaraciones. La querella había señalado que los testimonios recogidos hasta el momento presentan similitudes en la descripción de las situaciones denunciadas, mientras que todavía restan medidas de prueba y testimoniales que la Fiscalía considera relevantes para completar esta etapa de la investigación.
En paralelo, la defensa de Asensio, encabezada por Maximiliano De Mira, planteó la prescripción de la acción penal y solicitó su sobreseimiento y libertad. Sin embargo, la jueza de Garantías Marisa Promé rechazó ese planteo y la investigación continuó adelante. Ahora, el próximo paso relevante será la definición sobre el pedido de prisión preventiva que prepara el fiscal Torres.
Trasladan a Asensio a la cárcel de Villa Floresta
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