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Estuvo casi un año prófugo por una causa de abuso y cayó en Villa Caracol
Tiene 51 años. Era buscado desde noviembre de 2025 por delitos contra la integridad sexual de una menor. Fue localizado por la DDI.
Un hombre de 51 años que permanecía prófugo de la Justicia desde noviembre de 2025 fue detenido en Bahía Blanca, acusado de cometer graves delitos contra la integridad sexual de una menor de edad.
El procedimiento se concretó durante la tarde del miércoles 21 de octubre, alrededor de las 17.40, en Villa Caracol, luego de una investigación realizada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).
Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado por sus iniciales como S.C.C., de 51 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente solicitada por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial.
El hombre está imputado en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante en dos hechos y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia con una menor de 18 años.
Los investigadores realizaron tareas de inteligencia criminal en distintos sectores de la ciudad para establecer su paradero. Tras obtener información de un posible domicilio, implementaron una vigilancia encubierta en Villa Caracol, donde finalmente lograron localizarlo.
La detención se produjo en la vía pública, sobre calle Juan Molina al 2100, después de que los efectivos confirmaran su identidad. El acusado fue llevado a la sede de la DDI, donde quedó a disposición de la Justicia.
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