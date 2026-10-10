Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una joven en pleno centro

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado acusado de ser el autor de un abuso sexual denunciado por una mujer en situación de calle ocurrido el pasado miércoles en pleno centro de la ciudad.

La Policía identificó al imputado como Benjamín González López, a quien detuvo en O'Higgins y Brown, tras una investigación que, además del testimonio de la víctima, incluyó la información clave aportada por las cámaras del Centro de Monitoreo.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, una mujer de 28 años, la violación habría ocurrido el pasado miércoles en la intersección de avenida Colón y Vieytes. Tras ingresar el jueves en el Hospital Municipal con golpes que habría sufrido durante una pelea con otra mujer, reveló a los médicos la agresión sexual que sufrió.

A partir de su declaración, se dio intervención a la fiscalía especializada y a la Comisaría de la Mujer.