Malvinas: Argentina espera fallo clave para frenar explotación petrolera británica

El Gobierno argentino aguarda una resolución clave en su ofensiva judicial contra la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá pronunciarse sobre el pedido de medidas provisionales presentado por el país para detener el avance del proyecto Sea Lion.

La iniciativa, impulsada por empresas extranjeras en aguas próximas al archipiélago, se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur.

Según publicó A24, la administración de Javier Milei considera que el inicio de las actividades petroleras podría provocar consecuencias irreversibles y busca conseguir una resolución judicial que impida avanzar con la explotación mientras continúe la controversia territorial.

La estrategia argentina tiene una particularidad: no pretende que el tribunal internacional resuelva la disputa de soberanía sobre las Malvinas, sino que establezca restricciones a la utilización unilateral de sus recursos naturales.

Para sostener ese planteo, el Gobierno inició un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó medidas urgentes para impedir el desarrollo de las operaciones.

Los argumentos de Argentina y la respuesta británica

Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, la delegación argentina sostuvo que el Reino Unido no puede autorizar unilateralmente la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía permanece en disputa.

El reclamo apunta específicamente al proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas Norte e impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La posición nacional sostiene que permitir el avance de las operaciones podría consolidar una situación difícil de revertir y afectar los derechos argentinos sobre los recursos de la plataforma continental.

Por su parte, el Reino Unido rechazó el planteo y cuestionó la competencia del tribunal para intervenir en el conflicto.

La defensa británica argumentó que cualquier decisión relacionada con los derechos de explotación requeriría resolver previamente la controversia sobre la soberanía de las islas.

Este último punto constituye uno de los principales obstáculos jurídicos para la estrategia argentina, debido a que el tribunal deberá determinar si puede ordenar medidas preventivas sin pronunciarse sobre la cuestión territorial.

Los tres escenarios que analiza el Gobierno

A pocos días de conocerse la resolución, la Casa Rosada comenzó a evaluar las posibles consecuencias del pronunciamiento internacional.

El Gobierno contempla tres escenarios:

Un fallo favorable: permitiría suspender las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion y representaría un respaldo a la posición argentina.

permitiría suspender las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion y representaría un respaldo a la posición argentina. Una resolución intermedia: podría establecer determinadas restricciones a las operaciones británicas sin disponer su paralización completa.

podría establecer determinadas restricciones a las operaciones británicas sin disponer su paralización completa. Un rechazo del pedido: dejaría sin efecto las medidas provisionales solicitadas por Argentina y obligaría a revisar los próximos pasos de la estrategia judicial.

Dentro del Gobierno existe preocupación por la posibilidad de una resolución adversa, aunque se considera que los argumentos presentados cuentan con fundamentos jurídicos.

En ese sentido, será determinante conocer las razones de un eventual rechazo.

Si el tribunal considera que no existen condiciones de urgencia suficientes para dictar medidas provisionales, Argentina podría mantener abierta la discusión ante el futuro tribunal arbitral.

En cambio, si la resolución cuestiona directamente la competencia del organismo para intervenir, la continuidad de la estrategia judicial podría enfrentar mayores dificultades.

Sanciones y presión sobre las empresas petroleras

La ofensiva argentina no se limita al ámbito judicial internacional.

En paralelo, el Gobierno prepara nuevas acciones diplomáticas y administrativas para desalentar la participación de empresas y proveedores en la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

Hasta el momento, se anunciaron más de 180 comunicaciones de desaliento dirigidas a compañías vinculadas con el proyecto petrolero, además de procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas físicas y jurídicas.

Estas medidas forman parte de una estrategia destinada a incrementar los costos legales y comerciales de participar en actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos.

El objetivo es dificultar el desarrollo del proyecto Sea Lion, incluso si el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar no resulta favorable.

Una definición que puede marcar el futuro del conflicto

La resolución prevista para el 28 de noviembre representa una instancia importante en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Aunque el tribunal no determinará a qué país corresponde la soberanía de las Islas Malvinas, su decisión podría tener consecuencias directas sobre el desarrollo de las actividades petroleras impulsadas bajo autorización británica.

La principal preocupación del Gobierno argentino es evitar que el avance de una explotación hidrocarburífera de gran escala consolide una situación de hecho sobre recursos naturales cuya titularidad continúa en disputa.

De esta manera, el conflicto por Malvinas suma un nuevo capítulo judicial y económico a una controversia histórica que Argentina mantiene abierta en los organismos internacionales.