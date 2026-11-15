Violento ataque: hirió a su ex pareja con un destornillador y la amenazó de muerte

Un hombre de 42 años fue detenido durante la tarde del sábado en Villa Harding Green, acusado de protagonizar un violento episodio contra su expareja, a quien habría atacado con un destornillador, golpeado y amenazado de muerte.

Según informó el Comando de Patrullas, el hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en Corina Parral al 3600, donde el sospechoso habría ingresado por la fuerza después de romper la puerta de acceso.

Una vez dentro del inmueble, el hombre habría atacado a su expareja, una mujer de 41 años, con un destornillador, provocándole lesiones leves en el cuello. Además, la habría golpeado en el rostro, dañado su teléfono celular y amenazado de muerte.

El acusado fue identificado por la Policía como Orlando Francisco Flores, de 42 años, quien intentó retirarse del lugar después de la agresión. Sin embargo, efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la vivienda y lograron interceptarlo antes de que escapara.

De acuerdo con el parte oficial, el hombre opuso resistencia al procedimiento policial, por lo que debió ser reducido tras un breve forcejeo. Finalmente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría Harding Green, con intervención de la UFIJ N.º 15. La causa fue caratulada como lesiones, daños, violación de domicilio, amenazas y resistencia a la autoridad.