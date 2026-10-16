El FMI elogió reformas de Milei: prevé recuperación de la economía argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a respaldar las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y anticipó que la Argentina podría experimentar una recuperación de la actividad durante 2027, impulsada principalmente por la inversión y el consumo privado.

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, destacó los avances alcanzados por la administración nacional en materia de reformas estructurales, reducción de subsidios y sostenibilidad de la deuda pública.

Según informó Crónica, el funcionario valoró particularmente las modificaciones implementadas en el mercado laboral y los esfuerzos oficiales para ordenar las cuentas públicas, medidas que el Fondo considera importantes para mejorar las perspectivas económicas del país.

Las declaraciones se produjeron en el marco de las reuniones internacionales del FMI y el Banco Mundial, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo contactos con autoridades del organismo, incluida su directora gerente, Kristalina Georgieva.

Pese al respaldo expresado a la orientación económica del Gobierno, las últimas proyecciones del Fondo reflejan un panorama menos favorable para 2026.

El organismo redujo del 3,5% al 2,1% su estimación de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para este año, una corrección de 1,4 puntos porcentuales respecto de su pronóstico anterior.

También revisó al alza las expectativas de inflación, que ahora ubica en un promedio anual del 32,5%, frente al 30,4% calculado previamente.

Para 2027, en cambio, proyecta una expansión económica del 3,5%, aunque ese porcentaje también representa una reducción de medio punto respecto de las previsiones anteriores.

En materia de precios, el FMI espera que la inflación promedio descienda al 21,2% el próximo año, un nivel que igualmente supera las estimaciones difundidas en informes previos.

De esta manera, las perspectivas del organismo combinan el reconocimiento a las reformas impulsadas por el Ejecutivo con advertencias sobre la desaceleración de la actividad y la persistencia de las presiones inflacionarias.

El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, en las Reuniones de Primavera del organismo, realizadas en Washington, en abril de 2026. (Foto: Reuters).

La recuperación prevista para 2027 dependerá, entre otros factores, de una mejora de la inversión, la evolución del consumo privado y la continuidad del proceso de estabilización económica.

El respaldo del FMI se produce mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el organismo internacional, en un escenario en el que todavía persisten dificultades para recuperar el ritmo de crecimiento.