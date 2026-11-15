Sporting mandó al descenso a La Armonía y Bella Vista se metió en la final del Clausura

La Liga del Sur vivió este domingo una jornada de definiciones que dejó el descenso de La Armonía al Promocional y la clasificación de Bella Vista a la final de los playoffs del torneo Clausura.

El resultado más trascendente se produjo en el estadio Doctor Alejandro Pérez de Liniers, donde Sporting derrotó 2 a 0 a La Armonía y condenó al conjunto velezano a jugar en Primera B durante la temporada 2027.

La gran figura del encuentro fue Jonathan Gabriel Font, autor de los dos goles del rojinegro, convertidos a los 10 y a los 45 minutos del segundo tiempo.

El enfrentamiento tuvo características particulares, ya que ambos equipos habían terminado igualados en el último puesto de la tabla acumulada y debieron disputar un desempate para definir su futuro.

De esta manera, el conjunto de Punta Alta consiguió evitar el descenso directo, aunque todavía no aseguró su continuidad en la máxima categoría del fútbol liguista.

Sporting deberá afrontar la Promoción frente a un representante del torneo Promocional, en una última instancia que determinará si logra conservar su lugar en Primera A.

Para La Armonía, en cambio, la derrota significó la pérdida de la categoría, pese a la recuperación futbolística que había mostrado durante el segundo tramo de la temporada.

Bella Vista lo dio vuelta y jugará la final ante Libertad

En el otro encuentro de la jornada, Bella Vista derrotó 2 a 1 a San Francisco en el estadio Gustavo Novoa y consiguió el pasaje a la final de los playoffs del Clausura.

El conjunto local se puso en ventaja a los 28 minutos del segundo tiempo mediante un gol de Alexis Martín Vega. Sin embargo, la reacción del albiverde fue inmediata.

Apenas 2 minutos después, Nahuel Agustín Bardella estableció el empate, mientras que Rodrigo Alejandro Gómez Medina apareció a los 43 minutos para marcar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo visitante.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Carrillo consiguió una victoria agónica y se metió en la definición del certamen, donde tendrá como adversario a Libertad.

El conjunto de Ingeniero White había conseguido su clasificación el sábado, cuando eliminó a Huracán por 5 a 3 en la definición por penales, después de igualar 0 a 0 durante los 90 minutos.

Así, Bella Vista y Libertad protagonizarán la final de los playoffs, mientras que Huracán, ganador de la fase regular del Clausura y campeón del Apertura, conserva una oportunidad adicional de consagrarse.