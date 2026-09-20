Destacada A
Detienen por abuso sexual al entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio
La Justicia bahiense ordenó la captura, por hechos sucedidos en 2013 en Monte Hermoso. Fue acusado por tres jugadoras adolescentes que él dirigía. Actualmente, se desempeña en Sporting de Mar del Plata.
En las últimas horas, fue detenido el conocido entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio acusado por el delito de abuso sexual en Monte Hermoso en los años 2012 y 2013, cuando era el entrenador del club de hockey del balneario.
Según pudo saber en exclusiva LA BRÚJULA 24, la jueza Marisa Promé ordenó la detención del DT, que fue sorprendido por una comisión policial en su casa de calle Puelches, del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata.
“El Caso Asensio” se había conocido hace más de una década. El relato de, al menos tres de sus dirigidas, hizo que uno de los padres de las menores lo “intimara” a salir eyectado de Monte Hermoso, el mismo día que una de las jovencitas relata los hechos.
Fuentes judiciales explicaron que la investigación estuvo en punto muerto “porque las jóvenes hablaron cuando pudieron”. Incluso, el testimonio que precipitó la detención de Asensio se produjo el año pasado.
En sus manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso, sostuvieron que Asensio “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”. Que muchas veces las invitaba a su departamento céntrico y se desnudaba delante de ellas. Lo mismo sucedió en el natatorio y en viajes que realizaban.
Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”. También, una de ellas, relató que el DT tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él. Que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Y que si no aceptaban eso “no iban a progresar” en el deporte.
Asensio fue esposado en su chalet marplatense y enseguida supo porque estaba rodeado de efectivos del GAD y Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Se estima que hoy sea trasladado hacia Bahía Blanca para mañana ser indagado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.
Es altamente probable que, la defensa del entrenador, eche mano a la estrategia de la prescripción como en el Caso el Valle, aunque en este caso la última denuncia tiene pocos meses y así quedaría interrumpida una eventual prescripción de la causa.
Detienen por abuso sexual al entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio
Nico Gómez ratificó su gran momento al ganar la tercera del Invernal de Speedway
Guasones y La Delio Valdez, los grandes atractivos del domingo de Primavera en Monte y Sierra
Quiso agredir a su expareja con una pava y terminó detenida
Antes de tirar las medias viejas: cinco usos que ayudan a la limpieza de casa
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Crearon una plataforma bahiense para conseguir changas y ya tiene 200 trabajadores registrados
-
La región18 horas ago
Rescataron a una persona que se descompensó en el Cerro Ventana
-
Deportes21 horas ago
La AFA publicó los precios de las entradas para los amistosos de la selección para despedir a Messi
-
Noticias B22 horas ago
Esto es lo que un gato intenta comunicar cuando se acuesta sobre la computadora
-
Noticias B21 horas ago
La provincia registró 63 víctimas fatales en julio por siniestros viales
-
Deportes19 horas ago
Con un triplete de Gil, Comercial venció a Tiro en un partido de locos
-
El Tiempo5 horas ago
El invierno se despide con un día para no salir de casa: primero lluvia y luego viento
-
Noticias B20 horas ago
Kicillof de cara al 2027: "Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa"