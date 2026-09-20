Detienen por abuso sexual al entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio

En las últimas horas, fue detenido el conocido entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio acusado por el delito de abuso sexual en Monte Hermoso en los años 2012 y 2013, cuando era el entrenador del club de hockey del balneario.

Según pudo saber en exclusiva LA BRÚJULA 24, la jueza Marisa Promé ordenó la detención del DT, que fue sorprendido por una comisión policial en su casa de calle Puelches, del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata.

“El Caso Asensio” se había conocido hace más de una década. El relato de, al menos tres de sus dirigidas, hizo que uno de los padres de las menores lo “intimara” a salir eyectado de Monte Hermoso, el mismo día que una de las jovencitas relata los hechos.

Fuentes judiciales explicaron que la investigación estuvo en punto muerto “porque las jóvenes hablaron cuando pudieron”. Incluso, el testimonio que precipitó la detención de Asensio se produjo el año pasado.

En sus manifestaciones, dos de las jugadoras del Club Deportivo Monte Hermoso, sostuvieron que Asensio “les daba besos en la boca y les tocaba la cola”. Que muchas veces las invitaba a su departamento céntrico y se desnudaba delante de ellas. Lo mismo sucedió en el natatorio y en viajes que realizaban.

Ambas jóvenes explicaron que “sentían temor” de hablar y que sabían que “a otras chicas también les sucedía”. También, una de ellas, relató que el DT tenía una balanza donde las hacía pesar desnudas o les decía que tenían que ducharse con él. Que muchas veces aparecía desnudo y les apoyaba el pene en el cuerpo. Y que si no aceptaban eso “no iban a progresar” en el deporte.

Asensio fue esposado en su chalet marplatense y enseguida supo porque estaba rodeado de efectivos del GAD y Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Se estima que hoy sea trasladado hacia Bahía Blanca para mañana ser indagado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Es altamente probable que, la defensa del entrenador, eche mano a la estrategia de la prescripción como en el Caso el Valle, aunque en este caso la última denuncia tiene pocos meses y así quedaría interrumpida una eventual prescripción de la causa.