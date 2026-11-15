Se acerca el final de "Chanta": las últimas funciones de Rada en la calle Corrientes

El multifacético artista Agustín “Rada” Aristarán se prepara para despedirse de “Chanta”, el exitoso unipersonal que protagoniza en el Teatro Astral de Buenos Aires y que tendrá sus últimas funciones durante noviembre.

La obra, que regresó a la calle Corrientes el pasado 17 de septiembre, atraviesa la etapa final de una temporada marcada por el reconocimiento de la crítica y la respuesta del público. De acuerdo con la cartelera disponible, la última presentación está prevista para el domingo 29 de noviembre, en la sala ubicada en avenida Corrientes 1639.

El espectáculo representa uno de los desafíos actorales más importantes de la carrera de Aristarán, quien se aleja de sus habituales presentaciones de humor y magia para ponerse en la piel de Julio Ballesteros, un personaje que, después de morir, realiza un particular recorrido por distintos momentos de su existencia.

A través de ese relato, el protagonista expone sus contradicciones, miserias, ambiciones y prejuicios, en una historia que combina la comedia negra con una mirada crítica sobre determinados comportamientos de la sociedad argentina.

“Chanta” cuenta con un libro escrito por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, mientras que la dirección está a cargo de Marcelo Caballero. La puesta propone una experiencia teatral dinámica, con transformaciones permanentes del escenario, situaciones absurdas y momentos de profunda reflexión que acompañan el recorrido del personaje.

El espectáculo también le permitió al artista bahiense sumar importantes reconocimientos durante 2026. Entre ellos se destaca el Premio Estrella de Mar al Mejor Unipersonal, obtenido durante la temporada teatral de Mar del Plata, y el Premio ACE a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje.

Ambas distinciones consolidaron una nueva faceta de Aristarán, quien construyó una extensa trayectoria artística combinando magia, música, humor, teatro y televisión. Su regreso al Teatro Astral se produjo después de una primera etapa de presentaciones en Buenos Aires y Mar del Plata, donde la obra consiguió destacarse entre las propuestas teatrales de la temporada.

Además, “Chanta” llegó a convertirse en uno de los espectáculos más elegidos de la calle Corrientes, según destacó la producción de la obra. Con el cierre de noviembre cada vez más cerca, el público tendrá las últimas oportunidades de disfrutar de esta propuesta que combina ironía, humor ácido y crítica social.

Las funciones restantes están programadas para los jueves y viernes a las 20.30, sábados a las 20 y 22, y domingos a las 20, con una presentación adicional el domingo 22 a las 22.15. La despedida está anunciada para el domingo 29 de noviembre a las 20, y las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet.

De esta manera, Rada se encamina al cierre de una temporada especialmente significativa, en la que volvió a demostrar su versatilidad artística y reafirmó su lugar entre los protagonistas de la escena teatral argentina.