Selección Argentina: los rivales y estadios que aparecen para el primer desafío sin Messi

La Selección Argentina comienza a transitar una etapa completamente nueva. Después de más de dos décadas con Lionel Messi como principal figura, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontaría en noviembre sus primeros compromisos sin el histórico capitán, Lionel Messi.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, los adversarios mejor posicionados son Uruguay y Costa Rica. Los encuentros se disputarían entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre y marcarían el cierre de la actividad de la Albiceleste en 2026.

Argentina podría enfrentar a Uruguay en La Bombonera

El primer partido de la nueva etapa podría tener un escenario cargado de historia. La posibilidad más firme indica que Argentina recibiría a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.

Además de representar una nueva edición del clásico del Río de la Plata, el encuentro sería la primera presentación del seleccionado sin Lionel Messi. El estadio de Boca Juniors también aparece como una alternativa para el posible amistoso frente a Costa Rica.

El cruce ante Uruguay significaría una prueba importante para el equipo de Lionel Scaloni. El entrenador había reconocido que desea enfrentar a selecciones competitivas, aunque el calendario internacional reduce las opciones disponibles para esta ventana.

Córdoba y Rosario aparecen como posibles sedes

La AFA también analiza llevar uno de los amistosos al interior del país. En ese escenario, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Gigante de Arroyito de Rosario son los estadios con mayores posibilidades de recibir el encuentro contra Costa Rica.

La decisión dependerá de cuestiones organizativas, logísticas y comerciales. Jugar fuera de Buenos Aires permitiría acercar nuevamente a la Selección Argentina a públicos que no suelen tener acceso frecuente a sus partidos.

Scaloni prepara el recambio de la Selección Argentina

La gran expectativa estará puesta en la convocatoria. Lionel Scaloni adelantó que la renovación del plantel continuará y destacó la frescura aportada por los jóvenes incorporados durante los últimos partidos.

El cuerpo técnico entiende que la ausencia de Messi no podrá resolverse con un único reemplazante. La intención será compensarla con un funcionamiento colectivo, nuevas asociaciones ofensivas y mayor participación de futbolistas que buscan consolidarse.

Una de las principales dudas es Lautaro Martínez. El delantero sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y su convocatoria quedaría condicionada por los plazos de recuperación, estimados inicialmente entre cuatro y seis semanas.

El futuro de Scaloni también debe definirse

Mientras prepara los amistosos, la AFA trabaja en la continuidad de Lionel Scaloni. El contrato del entrenador finaliza en diciembre, aunque la renovación estaría encaminada y podría extender su ciclo, como mínimo, hasta la Copa América 2028.

La fecha FIFA de noviembre no será solamente el cierre del calendario. También podría convertirse en el comienzo de una reconstrucción deportiva. Sin Messi, con nuevos protagonistas y varios lugares disponibles, Argentina deberá construir otra identidad sin perder su competitividad.

Fuente: Canal 26