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Huracán se juega todo: necesita remontar tres goles para seguir en el Regional
El Globo recibirá este domingo, desde las 20, a Ferro de General Pico en el Bruno Lentini. Será a puertas cerradas, luego de los incidentes ante Libertad por la Liga del Sur.
Huracán de Ingeniero White afrontará esta noche uno de los partidos más importantes de su temporada, cuando reciba a Ferro de General Pico, desde las 20, por el encuentro de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2026.
El partido se disputará en el estadio Bruno Lentini, donde el conjunto dirigido por Mauro Brunelli intentará revertir la dura derrota por 3 a 0 sufrida el pasado domingo en La Pampa.
Cabe señalar que se jugará a puertas cerradas, a raíz de los incidentes ocasionados en la tarde del sábado que temrinó con la eliminación de Huracán ante Libertad en los penales. Autos rotos y encontronazos con la policía, fue algo de lo que se vio en el Boulevard.
El Globo necesita ganar por al menos tres goles para igualar el resultado global de la eliminatoria. Una victoria por cuatro o más tantos le permitirá conseguir la clasificación sin depender de una definición adicional.
El encuentro será dirigido por Lautaro Manuel Paletta, de Tandil, quien estará acompañado por Mauro Ignacio Echarren y Mauro Fernando Cejas como asistentes. Leandro Marzullo, también de Tandil, será el cuarto árbitro.
La serie comenzó de la peor manera para el equipo whitense, que recibió un gol apenas a los 4 minutos del partido de ida, cuando Mariano Meynier aprovechó una asistencia de Juan Ignacio Barrera para abrir el marcador.
La situación se complicó todavía más durante el primer tiempo con la expulsión de Fabián Dauwalder, que dejó a Huracán con un jugador menos.
En el complemento, Ferro aprovechó la superioridad numérica y amplió la diferencia con los tantos de Nicolás Genés, a los 7 minutos, y Joel Piccinini, a los 23, para establecer el 3 a 0 definitivo.
Ahora, Huracán tendrá la oportunidad de cambiar la historia ante su gente, aunque deberá mejorar considerablemente su rendimiento y mostrar una mayor eficacia ofensiva para superar al conjunto pampeano.
El ganador de esta eliminatoria avanzará a la final de la Región Pampeana Sur, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Deportivo Norte de Mar del Plata y Racing de Olavarría.
Esa semifinal tenía programado su partido de vuelta para el sábado, desde las 16, en Mar del Plata, luego del empate 1 a 1 registrado en la ida.
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