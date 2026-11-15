Investigan robo de caja fuerte con dólares y armas en estancia cerca de Médanos

Un importante robo se registró en una estancia ubicada en la zona rural de Médanos, partido de Villarino, donde delincuentes sustrajeron una caja fuerte con dinero en dólares y varias armas de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la estancia Los Álamos, situada a unos 20 kilómetros del casco urbano de Médanos, sobre el denominado Camino del Chupacabras, en dirección a la laguna Chapalcó.

La denuncia fue realizada por el propietario del establecimiento, José Rubén Solís, de 60 años, quien manifestó que alrededor de las 19 del sábado regresó al campo y descubrió que desconocidos habían ingresado a su vivienda.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los delincuentes entraron al inmueble sin provocar daños en los accesos y se llevaron una caja fuerte de tamaño mediano que contenía entre 1.000 y 3.000 dólares en efectivo.

Además, el damnificado constató la desaparición de un rifle de aire comprimido de color negro, una escopeta calibre 16 y un rifle calibre .22 marca Remington. Durante la recorrida por el establecimiento, también advirtió que faltaba su camioneta Toyota Hilux.

Sin embargo, el vehículo fue encontrado abandonado a unos tres kilómetros del casco de la estancia, por lo que se presume que habría sido utilizado para trasladar los elementos sustraídos.

En el marco de la investigación, el propietario señaló sus sospechas sobre un joven de 18 años allegado a la víctima quien registra antecedentes por delitos contra la propiedad. No obstante, hasta el momento no se informó sobre detenciones ni se confirmó su participación en el hecho.

Personal de Policía Científica de Bahía Blanca fue convocado para realizar pericias y buscar rastros que permitan identificar a los responsables. Los investigadores también establecieron que el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad que hayan registrado lo sucedido.

La causa fue caratulada como hurto, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Villarino y actuaciones a cargo de la Comisaría Primera de Médanos.