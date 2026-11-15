Brutal reacción de un chofer de Uber: atacó a un jubilado y lo mandó al hospital

Un conductor de Uber de 40 años fue detenido durante la mañana de este domingo en Bahía Blanca, acusado de agredir por la espalda a un hombre de 71 años luego de una discusión por un viaje solicitado a través de la aplicación.

Según informó el Comando de Patrullas, el hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en la intersección de Fuerte Argentino y Sarmiento, cuando el chofer llegó al lugar para recoger a un pasajero.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la discusión comenzó cuando el hombre de 71 años le manifestó al conductor que habían solicitado otro vehículo y que no necesitaban sus servicios.

Ante esta situación, el chofer se retiró del lugar. Sin embargo, según la información policial, dio la vuelta a la manzana y regresó. En ese momento, habría sorprendido al hombre por la espalda y lo atacó, provocando que cayera y golpeara violentamente su rostro contra el suelo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una herida en la zona ocular y un traumatismo de cráneo. Personal médico acudió al lugar para asistir al hombre, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Español para recibir atención.

Tras lo sucedido, efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la detención del conductor, identificado como Gerardo Gastón Hernández, de 40 años, quien quedó imputado por el delito de lesiones. Las actuaciones quedaron a cargo del Destacamento Palihue, con intervención de la UFIJ N.º 15.