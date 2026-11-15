Milei reiteró que irá por la reelección y que busca comercializar con el 90% del planeta

El presidente Javier Milei inauguró este sábado una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo Casa Rosada, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición, denominada “Belgrano, la revolución de las ideas”, propone recuperar distintas facetas del prócer argentino, especialmente su pensamiento económico, su defensa del comercio y su compromiso con la educación y el desarrollo del país.

Durante la ceremonia, el mandatario reivindicó a Belgrano como uno de los principales impulsores de las ideas liberales en el territorio nacional y lo definió como “el primer economista moderno del Río de la Plata”.

Milei sostuvo que el creador de la bandera fue mucho más que un militar y destacó su trayectoria como intelectual, periodista, educador y reformista.

En ese sentido, señaló que Belgrano había incorporado conceptos vinculados con la libertad económica, la propiedad privada y la competencia mucho antes de la conformación del Estado argentino.

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando el Presidente volvió a referirse a su futuro político y confirmó su intención de competir por un nuevo mandato en 2027.

“Sí, estoy yendo por la reelección”, expresó al mencionar los objetivos de apertura comercial de su administración, entre ellos la intención de que Argentina mantenga vínculos comerciales con el 90% de los países del mundo para 2031.

El jefe de Estado también aprovechó la ocasión para defender las medidas económicas implementadas por su gestión, particularmente la desregulación de mercados, la eliminación de controles de precios y la apertura comercial.

En ese contexto, vinculó su programa de gobierno con las ideas que atribuyó a Belgrano y sostuvo que el crecimiento económico debe apoyarse en tres pilares: la desregulación, la apertura de la economía y el capital humano.

La actividad contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Diego Valenzuela, senador bonaerense e historiador, entre otros funcionarios.

La exposición reúne documentos históricos, publicaciones y materiales vinculados con la trayectoria de Belgrano. Entre las piezas destacadas se encuentra una memoria de 1796, redactada durante su desempeño como secretario del Consulado de Buenos Aires, en la que abordó la necesidad de fomentar la agricultura, la industria y el comercio.

La muestra también recupera su participación en publicaciones periodísticas y sus propuestas para impulsar el desarrollo económico y educativo.

La inauguración formó parte de las actividades de La Noche de los Museos 2026, una jornada cultural que permitió recorrer distintos espacios históricos de la Ciudad de Buenos Aires mediante exposiciones, visitas guiadas y espectáculos artísticos.

Según informó la Secretaría de Cultura de la Nación, la propuesta busca mostrar una dimensión más amplia de Manuel Belgrano, poniendo en valor sus aportes intelectuales y su influencia en la construcción de las ideas que acompañaron el proceso de independencia argentina.