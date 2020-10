"Son conductas aisladas, pero nos afectan mucho"

Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa "Una buena razón", por LA BRÚJULA 24, tras la detención de un agente de la DDI que alertaba a delincuentes antes de los allanamientos.

"Nosotros prestamos especial atención a lo ocurrido, porque hay un trabajo coordinado y cotidiano con la policía. Todos los días vamos a los barrios con comisarios, con lo cual hay un vínculo muy importante", dijo el funcionario.

"Hacernos los distraídos no estaría bien, pero también es cierto que es un porcentaje ínfimo de los policías involucrados en cosas así. Estos últimos hechos son aislados, no obstante nuestro trabajo es generar participación ciudadana y esto no ayuda en nada", consideró con indignación.

Y agregó: "Me refiero a la forma en que nos enteramos. Los vecinos nos cuentan las cosas que suceden y cuando ven estas noticias se preguntan en quién pueden confiar. Pero hay que seguir trabajando para mejorar. Es un porcentaje muy pequeño, pero nos afecta".

Además, Álvarez Porte reveló que el origen de la denuncia en cuestión, la que derivó en el allanamiento que fue "alertado" por el agente, fue en la propia comuna. "Uno de los denunciantes éramos nosotros. Entonces que después pase esto lamentablemente nos impacta".

"De hecho, cuando se frustraron estos operativos, los vecinos nos dijeron que podía estar pasando algo así. No es fácil porque no es la primera vez que pasa y nada nos dice que vaya a ser la última", lamentó.

De igual modo, destacó el trabajo llevado adelante por el fiscal Mauricio del Cero, quien ayer consideró que "este policía -Federico Damián Millache, el detenido- puso en riesgo a sus propios compañeros porque los recibieron a los tiros".