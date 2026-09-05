Tres gigantes mundiales de servicios petroleros anunciaron que no harán negocios en Malvinas

Las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo, SLB, Baker Hughes y Halliburton, anunciaron que no participarán en proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Las empresas cuentan con una fuerte presencia en Vaca Muerta y realizaron las aclaraciones luego de que el Gobierno nacional endureciera las sanciones contra quienes operen en el archipiélago sin autorización argentina.

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, aseguró que “no está participando ni tiene previsto participar” en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas o en los espacios marítimos circundantes. La compañía indicó que su posición responde a lo establecido por el Decreto 868/26 y reafirmó su compromiso con las normas argentinas.

Baker Hughes difundió una postura similar y señaló que tampoco interviene ni proyecta hacerlo en emprendimientos relacionados con las islas. Halliburton, en tanto, afirmó que “respeta la soberanía argentina y reafirma su compromiso con su pueblo” y aclaró específicamente que no forma parte del proyecto Sea Lion.

Las tres multinacionales poseen importantes negocios en la Argentina y brindan servicios a las principales operadoras de Vaca Muerta. SLB, por ejemplo, trabaja con compañías como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol.

El Gobierno modificó además las condiciones para acceder a beneficios estatales. Las empresas interesadas en incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o recibir concesiones petroleras deberán presentar una declaración jurada en la que garanticen que no desarrollarán actividades en Malvinas.

Las medidas apuntan especialmente al proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé una inversión de US$ 1.800 millones. Las compañías responsables sostienen que las sanciones argentinas no modificarán sus planes.

Sea Lion proyecta comenzar a producir en 2028, con alrededor de 55.000 barriles diarios. El yacimiento cuenta con reservas estimadas en 408 millones de barriles y podría generar para la administración isleña entre US$ 2.850 millones y US$ 8.800 millones durante unos 40 años de explotación.

Con información de Clarín