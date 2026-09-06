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Turismo Pista: cómo les fue a los pilotos de la "legión regional" en Termas de Río Hondo
La “legión regional” estuvo representada por los bahienses Gonzalo Fabi y Franco Bianchini en la Clase 1 y por el guaminense Felipe Rey en la Clase 2.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Turismo Pista disputó este fin de semana la octava fecha de la temporada en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, con presencia de tres pilotos de la región.
En la Clase 1, Gonzalo Fabi comenzó la actividad con señales muy positivas. El bahiense fue tercero en la primera clasificación del viernes, apenas a 48 milésimas de Nicolás Astorgano, dueño de la pole provisional. Sin embargo, el panorama cambió el sábado y finalmente quedó 26° en la clasificación general. En la segunda serie terminó noveno, a poco más de 12 segundos del ganador Martín Collodoro. No obstante, una falla en su unidad lo dejó de a pie.
Por su parte, Franco Bianchini tuvo un comienzo de fin de semana más complicado. El otro representante bahiense quedó 32° en la clasificación general y compartió batería con Fabi, donde cruzó la bandera a cuadros en el 12° puesto. En la competencia decisiva fue 28°. La final de la divisional menor quedó en manos de Alexis Bull, escoltado por Santiago Possiel y Nicolás Astorgano.
La actuación más destacada de la “legión regional” llegó en la Clase 2 de la mano de Felipe Rey. El piloto de Guaminí tuvo una gran serie y finalizó segundo, a solamente 281 milésimas de Juan Cruz Paulides. Ya en la final, Rey volvió a mostrar un fuerte ritmo y avanzó varias posiciones hasta meterse de lleno en la lucha por el podio junto a Matías Clapier, Valentino Spinella y Matías Cantarini.
Cuando parecía encaminado a cerrar el domingo con un resultado importante, una falla de motor terminó con las aspiraciones de Rey, que perdió terreno y se quedó sin el premio que buscaba. La victoria fue para Agustín Martín, seguido por Paulides y Lucas Yerobi, quien heredó el último escalón del podio tras una sanción a Clapier.
La próxima presentación del Turismo Pista será del 16 al 18 de octubre en Concepción del Uruguay, donde los representantes de Bahía Blanca y la región buscarán revancha en la recta final de la temporada.
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