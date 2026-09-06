Newell's le empató a Rosario Central sobre la hora y el clásico terminó 1-1

Rosario Central estuvo a minutos de quedarse con una nueva edición del clásico rosarino, pero Newell’s apareció sobre el cierre y rescató un empate 1-1 este domingo en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. Gastón Ávila puso en ventaja al Canalla y Matías Cóccaro consiguió la igualdad para la Lepra.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón encontró la diferencia en la última jugada del primer tiempo. Después de un córner desde la izquierda, la pelota quedó suelta dentro del área y Ávila sacó una potente volea de zurda que se metió en el ángulo, sin darle posibilidades al arquero Josué Reinatti. Central se fue al descanso arriba y parecía encaminar otro festejo ante su clásico rival.



La tarde también tuvo un momento especial en las tribunas. A los diez minutos, el Gigante de Arroyito se sumó al homenaje a Lionel Messi, luego de su anuncio relacionado con su despedida de la Selección Argentina. Los hinchas locales acompañaron el reconocimiento y también hicieron sentir su cariño por Ángel Di María, una de las grandes figuras surgidas del club.

Cuando el partido entraba en su tramo definitivo y Central acariciaba la victoria, apareció Cóccaro. El delantero aprovechó una pelota que quedó boyando dentro del área y definió para establecer el empate. La jugada fue anulada inicialmente por una supuesta posición adelantada, pero el VAR revisó la acción y terminó convalidando el gol que cambió por completo el desenlace del clásico.

El 1-1 dejó un sabor amargo para el Canalla, que tuvo el triunfo al alcance de la mano, y significó un desahogo enorme para Newell’s. Además, el resultado frenó una racha de seis victorias consecutivas de Central en el clásico.

Con información de TyC Sports