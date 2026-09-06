Río Negro: un auto cayó a un canal y buscan intensamente a un nene de 4 años

Una dramática búsqueda mantiene en vilo al Alto Valle de Río Negro desde este sábado, luego de que un automóvil en el que viajaba una familia cayera a un canal de riego en las inmediaciones de Fernández Oro. En el vehículo iban un matrimonio y su hijo de cuatro años, quien no pudo ser localizado tras el accidente.

Tal como indicó el portal RN (Diario Río Negro), el hecho ocurrió a la altura del sector conocido como Puente de Hierro. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó dentro del curso de agua. Los dos adultos consiguieron salir por sus propios medios y ponerse a salvo.

La angustia comenzó segundos después, cuando advirtieron que el pequeño no estaba junto a ellos. A partir de ese momento se puso en marcha un amplio operativo para intentar encontrarlo, tanto dentro del canal como en los sectores cercanos.

Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de Río Negro y distintos equipos de emergencia se sumaron rápidamente al rastrillaje. Las tareas, sin embargo, no fueron sencillas: el vehículo quedó parcialmente sumergido y enganchado entre la vegetación, mientras que la fuerza de la corriente y la falta de luz complicaron el trabajo de los rescatistas.

El operativo incluyó recorridas a pie por ambas márgenes, embarcaciones y la participación de buzos especializados. Ante la posibilidad de que el agua hubiera arrastrado al niño, los equipos extendieron la búsqueda varios metros aguas abajo.

En paralelo, se iniciaron gestiones con el municipio para reducir el caudal del canal y desviar parte del agua hacia una laguna cercana. La medida apunta a mejorar la visibilidad y facilitar el ingreso de los rescatistas a sectores que, con el nivel actual, resultan difíciles de revisar.

Con el paso de las horas y sin resultados positivos, las autoridades convocaron a más personal para reforzar el despliegue durante este domingo. La búsqueda continuará concentrada en el canal y sus alrededores, mientras familiares y rescatistas aguardan novedades sobre el paradero del pequeño.