Dos detenidos por prenderle fuego a un joven en el barrio Villa Rosario Sur

Dos hombres quedaron detenidos este sábado, acusados de prenderle fuego a un joven durante la madrugada en el barrio Villa Rosario Sur.

De acuerdo con la información policial, Joaquín San Martín (29) y Alejandro Maiques (20) le rociaron nafta y le prendieron fuego a Axel Santa Cruz (23) en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.

Personal de la Comisaría Primera recopiló testimonios de testigos y precisó la identidad de los presuntos agresores, quienes están acusados de tentativa de homicidio y fueron puestos a disposición de la UFIJ Nº 5.

La víctima se encuentra internada en el Hospital Penna, estable, pero con pronóstico reservado debido a las quemaduras que presenta en gran parte de su cuerpo.

La Policía agregó que tanto San Martín como Maiques poseen amplios antecedentes penales y policiales por delitos contra la propiedad y por tenencia de estupefacientes.