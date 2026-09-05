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Dos detenidos por prenderle fuego a un joven en el barrio Villa Rosario Sur
La víctima se encuentra internada en el Hospital Penna, estable, pero con pronóstico reservado.
Dos hombres quedaron detenidos este sábado, acusados de prenderle fuego a un joven durante la madrugada en el barrio Villa Rosario Sur.
De acuerdo con la información policial, Joaquín San Martín (29) y Alejandro Maiques (20) le rociaron nafta y le prendieron fuego a Axel Santa Cruz (23) en Cabo Farina y Segunda Ángel Brunel.
Personal de la Comisaría Primera recopiló testimonios de testigos y precisó la identidad de los presuntos agresores, quienes están acusados de tentativa de homicidio y fueron puestos a disposición de la UFIJ Nº 5.
La víctima se encuentra internada en el Hospital Penna, estable, pero con pronóstico reservado debido a las quemaduras que presenta en gran parte de su cuerpo.
La Policía agregó que tanto San Martín como Maiques poseen amplios antecedentes penales y policiales por delitos contra la propiedad y por tenencia de estupefacientes.
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