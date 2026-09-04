Una artista bahiense necesita un costoso tratamiento para preservar su visión

Josefina Dukardt tiene 27 años, es artista y está a punto de terminar el Profesorado en Artes Visuales en Bahía Blanca. Hoy necesita reunir $15 millones para afrontar un tratamiento oftalmológico que busca evitar que continúe deteriorándose su visión central.

Nacida en Bahía y criada desde los ocho años en Carmen de Patagones, regresó a la ciudad en 2020 para continuar su formación. Estudió la Tecnicatura Superior en Cerámica y actualmente cursa el último año del Profesorado en Artes Visuales en la Escuela de Artes Visuales Lino Enea Spilimbergo.

Josefina utiliza anteojos desde los cuatro años y lentes de contacto desde los 11 debido a una miopía muy elevada. Actualmente tiene una graduación de -23 y durante los últimos años comenzó a sufrir distintas complicaciones en ambos ojos.

En enero de 2025 apareció una importante miodesopsia en el ojo derecho, mientras que en octubre de ese año prácticamente perdió la visión del izquierdo durante un episodio que inicialmente hizo sospechar a los médicos de un desprendimiento de retina. Finalmente, se determinó que había sufrido un desprendimiento del vítreo acompañado por una hemorragia dentro del ojo.

La situación volvió a complicarse en agosto de este año, cuando comenzó a notar que las líneas, las letras, los rostros y otros detalles se veían distorsionados con el ojo derecho. “En el centro de mi visión apareció un círculo gris que me dificulta especialmente ver con nitidez y hace que las imágenes se deformen”, relató.

Tras realizarse distintos estudios fue diagnosticada con una maculopatía miópica con una membrana neovascular que afecta la mácula, la zona central de la retina vinculada con la visión de mayor precisión.

El tratamiento indicado contempla controles periódicos y tres aplicaciones iniciales de Eylia (aflibercept), mediante inyecciones intravítreas destinadas a frenar la actividad de la membrana y evitar que continúe afectando su visión. Entre las aplicaciones, los estudios, las consultas y los controles, Josefina estima que necesita $15 millones para afrontar esta primera etapa.

El diagnóstico tiene además un impacto particular en su proyecto de vida. “Soy artista y estudiante de Artes Visuales. Mi vida está profundamente vinculada con la visión. Necesito ver para pintar, dibujar, trabajar con cerámica, observar detalles, enseñar, producir imágenes y desarrollar mi obra”, explicó.

Josefina aseguró que durante mucho tiempo intentó afrontar la situación por sus propios medios, pero al no contar con obra social y ante los elevados costos del tratamiento decidió pedir ayuda. “No estoy pidiendo solamente ayuda para afrontar un gasto médico, estoy intentando cuidar una parte fundamental de mi vida y de mi futuro”, expresó.

Su familia, amigos y compañeros organizaron una rifa solidaria, mientras que el Centro de Estudiantes de Artes Visuales de la ESAV puso en marcha una colecta. Además, durante las próximas semanas se realizará una subasta de obras de Josefina en Proyecto Intermitente, espacio cultural bahiense que se sumó a la campaña.

“Quiero poder acceder al tratamiento que necesito, cuidar mi visión, terminar mi carrera, seguir formándome, enseñar, continuar trabajando y seguir creando”, manifestó.

Quienes quieran conocer las distintas formas de colaborar pueden hacerlo a través de las cuentas de Instagram @josefina_dukardt y @josedukarte, donde se difunde la información sobre la campaña solidaria.