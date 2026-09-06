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Con la necesidad de ganar, Olimpo recibe a Cipolletti por el Federal A
El Aurinegro jugará desde las 15:30, por la séptima fecha de la Fase Campeonato. Mientras que Villa Mitre tendrá libre.
Olimpo tendrá este domingo un partido importante en su pelea por sostenerse en los puestos de arriba de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.
El Aurinegro recibirá a Cipolletti, desde las 15:30, en el estadio Roberto Carminatti, por la séptima fecha. El árbitro principal será Diego Saúl Novelli, de Tandil.
El equipo bahiense llega segundo en la tabla, con 11 puntos, la misma cantidad que Alvarado de Mar del Plata, que aparece arriba por diferencia de gol. Cipolletti, por su parte, está quinto con 8 unidades y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación.
La importancia del cruce está marcada por el contexto de la tabla: del primero al cuarto avanzan a los cuartos de final por el campeonato y el primer ascenso, mientras que del quinto al noveno jugarán los playoffs de la etapa Reválida por el segundo ascenso.
En esa lucha, Olimpo comparte la cima con Alvarado, seguido de cerca por Atenas de Río Cuarto, que tiene 10, y Villa Mitre, que suma 9. El Tricolor, en esta oportunidad, tendrá fecha libre y quedará atento a los resultados del fin de semana.
La fecha comenzó el viernes con la goleada como visitante de Kimberley ante Juventud Antoniana de Salta por 3-0.
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