Destacada B
Malvinas: así será la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego que creará el Gobierno
La Armada asegura que se trata de un proyecto soberano que busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
El Gobierno nacional avanzará con el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, una iniciativa que la Armada Argentina impulsa desde hace décadas y que volvió a ocupar un lugar central tras los anuncios vinculados con Malvinas realizados por el presidente Javier Milei, por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, José Alberto Martí Garro, explicó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24 que la nueva instalación pretende convertirse en un punto de apoyo para los buques argentinos y extranjeros que operan hacia la Antártida, además de recuperar capacidades que la fuerza perdió durante las últimas décadas.
“La Base Naval Integrada pretende ser un nuevo punto de apoyo para la Armada, recuperando muchas capacidades que supo tener la Base Naval Ushuaia y que a lo largo de las últimas décadas se han ido perdiendo”, señaló.
El complejo que está en planes desde hace algún tiempo dispondrá de un muelle preparado para recibir unidades de la Armada y embarcaciones antárticas, tanto nacionales como de otros países. También brindará apoyo a la actividad científica y contará con instalaciones destinadas al mantenimiento naval.
Según Martí Garro, esa última capacidad resulta clave porque actualmente numerosos barcos que se dirigen hacia la Antártida no utilizan Ushuaia como último puerto antes de continuar viaje debido a las limitaciones existentes para efectuar reparaciones y tareas de mantenimiento.
La base incorporará además un polo logístico con espacios de almacenamiento y estará emplazada en un terreno federal bajo custodia de la Armada. Su ubicación es otro de los puntos que la fuerza considera estratégicos.
“Es un predio muy bien posicionado en una península en donde van a convivir el puerto de aguas profundas, a 500 metros de un aeropuerto internacional, y con una pista auxiliar de aviación, que es la que hoy se llama Estación Aeronaval Ushuaia y que supo ser el aeropuerto de Ushuaia hasta la década del 90”, explicó.
De esta manera, el proyecto concentrará en una misma zona un puerto de aguas profundas, el aeropuerto internacional y una pista secundaria de aviación. Esa integración explica, precisamente, la denominación elegida para la futura instalación.
“Integrada tiene que ver con el muelle, con el aeropuerto, con el concepto logístico y con la posibilidad científica”, explicó el comandante.
La ubicación de Ushuaia, además, la coloca como el punto argentino más próximo al sector antártico y en una posición central dentro del Atlántico Sur. Para Martí Garro, esa combinación otorga a la infraestructura “un valor estratégico muy elevado”.
El jefe naval también descartó que la construcción implique la preparación de un eventual conflicto armado por las Islas Malvinas. Remarcó que el Estado cuenta con instrumentos diplomáticos, económicos, políticos y de defensa, y sostuvo que el objetivo de la obra es ampliar capacidades ya existentes.
“Estamos hablando de potenciar una base o de construir una nueva base en Ushuaia, donde ya tenemos una base preexistente, para aumentar la capacidad de los muelles, recuperar la capacidad de mantenimiento y potenciar la presencia del Estado en sus Fuerzas Armadas en ese lugar”.
Martí Garro también rechazó las versiones que vinculan directamente el proyecto con una eventual instalación militar estadounidense en Tierra del Fuego. “Esta es una decisión soberana”, afirmó, y recordó que la iniciativa forma parte de la planificación de la Armada desde hace varias décadas.
Dos detenidos por prenderle fuego a un joven en el barrio Villa Rosario Sur
Un hospital lleva su nombre por impulsar la salud de un pequeño pueblo
Malvinas: así será la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego que creará el Gobierno
Tres gigantes mundiales de servicios petroleros anunciaron que no harán negocios en Malvinas
Boca no pudo sostener la ventaja y empató ante Gimnasia de Mendoza
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Grünbein: detienen a una mujer acusada de herir a su pareja con un cuchillo
-
Noticias B10 horas ago
Excandidato a intendente volcó con su auto en el microcentro
-
Noticias B12 horas ago
Ataque de furia: golpeó a su novia, arremetió contra los policías y terminó preso
-
Noticias B11 horas ago
Motociclista chocó a una camioneta estacionada: terminó con múltiples lesiones en la cara
-
El Tiempo13 horas ago
A la inestabilidad se le sumará el viento: cómo estará el primer fin de semana del mes en la ciudad
-
Noticias B12 horas ago
Desde hoy baja a 14 años la edad de imputabilidad: podrán ser juzgados y recibir condenas
-
Destacada C3 horas ago
Tarifa eléctrica: calculá el monto de tu próxima boleta
-
Noticias B21 horas ago
Un argentino murió al caer durante una escalada en los Alpes franceses