Malvinas: así será la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego que creará el Gobierno

El Gobierno nacional avanzará con el proyecto para construir una Base Naval Integrada en Ushuaia, una iniciativa que la Armada Argentina impulsa desde hace décadas y que volvió a ocupar un lugar central tras los anuncios vinculados con Malvinas realizados por el presidente Javier Milei, por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, José Alberto Martí Garro, explicó en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24 que la nueva instalación pretende convertirse en un punto de apoyo para los buques argentinos y extranjeros que operan hacia la Antártida, además de recuperar capacidades que la fuerza perdió durante las últimas décadas.

“La Base Naval Integrada pretende ser un nuevo punto de apoyo para la Armada, recuperando muchas capacidades que supo tener la Base Naval Ushuaia y que a lo largo de las últimas décadas se han ido perdiendo”, señaló.

El complejo que está en planes desde hace algún tiempo dispondrá de un muelle preparado para recibir unidades de la Armada y embarcaciones antárticas, tanto nacionales como de otros países. También brindará apoyo a la actividad científica y contará con instalaciones destinadas al mantenimiento naval.

Según Martí Garro, esa última capacidad resulta clave porque actualmente numerosos barcos que se dirigen hacia la Antártida no utilizan Ushuaia como último puerto antes de continuar viaje debido a las limitaciones existentes para efectuar reparaciones y tareas de mantenimiento.

La base incorporará además un polo logístico con espacios de almacenamiento y estará emplazada en un terreno federal bajo custodia de la Armada. Su ubicación es otro de los puntos que la fuerza considera estratégicos.

“Es un predio muy bien posicionado en una península en donde van a convivir el puerto de aguas profundas, a 500 metros de un aeropuerto internacional, y con una pista auxiliar de aviación, que es la que hoy se llama Estación Aeronaval Ushuaia y que supo ser el aeropuerto de Ushuaia hasta la década del 90”, explicó.

De esta manera, el proyecto concentrará en una misma zona un puerto de aguas profundas, el aeropuerto internacional y una pista secundaria de aviación. Esa integración explica, precisamente, la denominación elegida para la futura instalación.

“Integrada tiene que ver con el muelle, con el aeropuerto, con el concepto logístico y con la posibilidad científica”, explicó el comandante.

La ubicación de Ushuaia, además, la coloca como el punto argentino más próximo al sector antártico y en una posición central dentro del Atlántico Sur. Para Martí Garro, esa combinación otorga a la infraestructura “un valor estratégico muy elevado”.

El jefe naval también descartó que la construcción implique la preparación de un eventual conflicto armado por las Islas Malvinas. Remarcó que el Estado cuenta con instrumentos diplomáticos, económicos, políticos y de defensa, y sostuvo que el objetivo de la obra es ampliar capacidades ya existentes.

“Estamos hablando de potenciar una base o de construir una nueva base en Ushuaia, donde ya tenemos una base preexistente, para aumentar la capacidad de los muelles, recuperar la capacidad de mantenimiento y potenciar la presencia del Estado en sus Fuerzas Armadas en ese lugar”.

Martí Garro también rechazó las versiones que vinculan directamente el proyecto con una eventual instalación militar estadounidense en Tierra del Fuego. “Esta es una decisión soberana”, afirmó, y recordó que la iniciativa forma parte de la planificación de la Armada desde hace varias décadas.