UOCRA alertó por la caída de la construcción en Bahía: "Esto es igual que el 2001"

El secretario general de la UOCRA Bahía Blanca y referente de la CGT local, Carlos Boer, trazó un diagnóstico preocupante sobre la actividad de la construcción y aseguró que la ciudad atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años en materia de empleo.

“Esto es igual que el 2001. Esto fue el anticipo a lo que se dio en el 2001”, sostuvo durante una entrevista con el programa Nunca es Tarde, por La Brújula 24, al ser consultado sobre si recordaba una paralización similar de la actividad.

Boer señaló que durante mucho tiempo Bahía Blanca logró mantenerse al margen de la crisis nacional gracias al Puerto, el Polo Petroquímico, el Parque Industrial y distintas inversiones privadas. Sin embargo, aseguró que la situación cambió abruptamente en los últimos meses. Como ejemplo, mencionó la finalización de una importante obra industrial que dejó alrededor de 600 trabajadores sin empleo.

A ese panorama se suma, según indicó, una creciente cantidad de personas que se acercan al gremio buscando una oportunidad laboral. “En lo que va de un mes, un mes y medio, hemos anotado más de 3.000 personas”, afirmó. Explicó que muchos no provienen directamente de empresas constructoras, sino que son cuentapropistas o trabajadores que antes realizaban pequeñas reparaciones y changas.

“Antes una persona de clase media podía comprar materiales y pagarle a un albañil para hacer una ampliación o cambiar una puerta. Hoy quizás compra la puerta, pero mira en YouTube cómo colocarla porque no puede pagar la mano de obra”, graficó.

Respecto de los nuevos créditos hipotecarios, Boer consideró que pueden generar algún movimiento en la compra de materiales o en pequeñas obras, pero descartó que puedan modificar sustancialmente el panorama laboral. “Es un crédito para pocos”, afirmó, y remarcó que las grandes diferencias en materia de empleo las generan los proyectos de infraestructura y las obras de gran escala.

El dirigente también cuestionó la paralización de la obra pública nacional y puso como ejemplo el estado de la Ruta Nacional 3. Si bien valoró que mediante concesiones privadas puedan realizarse trabajos de mantenimiento, consideró que sería necesario avanzar con intervenciones de mayor magnitud. “Todo ciudadano pagaría con gusto un peaje si sabe que puede circular por una ruta cómoda y en buen estado”, sostuvo.

De cara al futuro, Boer puso las expectativas en los grandes proyectos privados anunciados para Bahía Blanca, que podrían demandar miles de trabajadores durante su construcción. En ese contexto, planteó la necesidad de priorizar la contratación de mano de obra bahiense y de la región, avanzando progresivamente hacia localidades cercanas cuando la disponibilidad local resulte insuficiente.

También advirtió que será necesario capacitar trabajadores para cubrir los perfiles específicos que demandarán esas inversiones y evitar que el fuerte ingreso temporal de personas durante las obras genere problemas posteriores cuando finalice la etapa de construcción y solo permanezca una pequeña cantidad de puestos destinados al mantenimiento.

“Tenemos que ajustarnos el cinturón y aguantar, porque lo que se viene es importante”, expresó finalmente. Y agregó: “Si realmente se concretan las obras que se vienen anunciando, o algunas que ya están encaminadas, el año que viene va a ser muy positivo para todos. Pero vamos a tener que esperar un poquito más”.