Docentes universitarios vuelven a parar la semana que viene

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) confirmó la realización de un nuevo paro nacional universitario para el próximo martes 8 de septiembre, en el marco del conflicto salarial que mantienen los trabajadores del sector con el Gobierno nacional.

Según informó el gremio, al igual que la realizada el pasado miércoles, la medida de fuerza alcanzará a todas las universidades nacionales y se llevará adelante bajo la consigna de que “no hay más margen para esperar”.

Desde ADUNS señalaron que, al 31 de agosto, el Gobierno mantiene una deuda salarial del 34% con docentes y nodocentes, uno de los principales argumentos que impulsan la continuidad de las medidas de protesta.

En Bahía Blanca, el sindicato convocó para ese mismo martes a una asamblea desde las 17.30 en la EPUNS, con posibilidad de participación presencial y virtual. El objetivo del encuentro será analizar la situación salarial y definir los próximos pasos del plan de lucha de los docentes universitarios.

La protesta se inscribe en el reclamo que vienen sosteniendo los gremios universitarios por la recomposición de los salarios y el cumplimiento de las normas vinculadas al financiamiento del sistema.