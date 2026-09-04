Destacada C
Docentes universitarios vuelven a parar la semana que viene
La medida alcanzará a todas las universidades del país. En Bahía, ADUNS convocó además a una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) confirmó la realización de un nuevo paro nacional universitario para el próximo martes 8 de septiembre, en el marco del conflicto salarial que mantienen los trabajadores del sector con el Gobierno nacional.
Según informó el gremio, al igual que la realizada el pasado miércoles, la medida de fuerza alcanzará a todas las universidades nacionales y se llevará adelante bajo la consigna de que “no hay más margen para esperar”.
Desde ADUNS señalaron que, al 31 de agosto, el Gobierno mantiene una deuda salarial del 34% con docentes y nodocentes, uno de los principales argumentos que impulsan la continuidad de las medidas de protesta.
En Bahía Blanca, el sindicato convocó para ese mismo martes a una asamblea desde las 17.30 en la EPUNS, con posibilidad de participación presencial y virtual. El objetivo del encuentro será analizar la situación salarial y definir los próximos pasos del plan de lucha de los docentes universitarios.
La protesta se inscribe en el reclamo que vienen sosteniendo los gremios universitarios por la recomposición de los salarios y el cumplimiento de las normas vinculadas al financiamiento del sistema.
Detuvieron al hermano del intendente de Punta Alta: lo acusan de balear a un joven en una pierna
Una artista bahiense necesita un costoso tratamiento para preservar su visión
Kicillof inauguró una escuela y puso en marcha el acueducto Pedro Luro-Ascasubi
Docentes universitarios vuelven a parar la semana que viene
Gallardo será el nuevo DT de la Selección de Ecuador
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Auditan las facturas de luz por las fuertes subas: qué debe hacer el usuario
-
Noticias B12 horas ago
Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
-
Noticias B9 horas ago
Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos
-
Noticias B12 horas ago
La prensa británica reaccionó al discurso de Milei: críticas y preocupación por el petróleo
-
El Tiempo12 horas ago
Llegó el frío a Bahía en la antesala del fin de semana: a cuánto llegaría la máxima
-
Destacada C6 horas ago
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
-
Noticias B12 horas ago
Brutal agresión a un inspector de la Patrulla Urbana en Tres Arroyos
-
Uncategorized24 horas ago
Se espera un viernes frío y ventoso