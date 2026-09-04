Destacada A
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
Entre los arrestados se encuentra una mujer con antecedentes por una millonaria tentativa de estafa ocurrida en un comercio céntrico.
Un amplio operativo policial realizado este viernes por la mañana en distintas pensiones ubicadas en el sector de Soler e Israel terminó con cinco personas detenidas, todas con requerimientos judiciales vigentes del Departamento Judicial Bahía Blanca.
El procedimiento, encabezado por efectivos de la Comisaría Primera y con participación del Grupo de Apoyo Departamental, se desarrolló desde las 10 y formó parte de un esquema preventivo coordinado con la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad municipal.
En una pensión ubicada en Soler 646 fueron detenidos Brandon Josué Duarte, de 23 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo, y Mara Iancovich, de 40, quien tenía vigente un comparendo compulsivo por una infracción a la Ley 8.031.
El despliegue continuó en Soler 641, donde los policías localizaron a Matías Rubén Spinelli, de 18 años, requerido por una causa por robo, y a Matías Díaz Iancovich, de 20, quien tenía un pedido de paradero activo por amenazas agravadas.
En el mismo lugar también fue arrestada Patricia Mónica Ocaña, de 56 años, quien era buscada por la Justicia. La mujer cuenta con antecedentes vinculados con estafas y en septiembre de 2023 había sido detenida junto a un hombre luego de intentar concretar una compra por $1.295.000 en un comercio de indumentaria de Alsina al 300 mediante una tarjeta de crédito adulterada. En aquella oportunidad, la operación fue rechazada por la entidad bancaria y ambos fueron interceptados cuando se presentaron a retirar la mercadería.
Desde la Policía indicaron que este tipo de procedimientos continuarán desarrollándose en el sector para reforzar los controles y atender reclamos planteados por vecinos de la zona.
Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos
Corte de agua en cinco barrios por trabajos de ABSA
UOCRA alertó por la caída de la construcción en Bahía: "Esto es igual que el 2001"
Colapinto cerró un viernes positivo en Monza: fue 11° en la segunda práctica y superó a Gasly
Quirno, sobre Malvinas: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados"
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Robapatentes fue seguido por el CeUM y cayó con varios kilos de marihuana
-
Noticias B20 horas ago
Se resistieron a un allanamiento y uno golpeó a un policía: seis detenidos
-
Noticias B17 horas ago
Auditan las facturas de luz por las fuertes subas: qué debe hacer el usuario
-
Deportes22 horas ago
Pasó por Olimpo, jugó casi 20 años en la élite del fútbol y hoy trabaja de albañil con su papá
-
Noticias B6 horas ago
Los portarretratos sobre los muebles quedan atrás: una tendencia de decoración gana terreno
-
Noticias B7 horas ago
La prensa británica reaccionó al discurso de Milei: críticas y preocupación por el petróleo
-
Noticias A3 horas ago
Fuerte choque entre dos camionetas: un conductor borracho y dos heridos
-
El Tiempo7 horas ago
Llegó el frío a Bahía en la antesala del fin de semana: a cuánto llegaría la máxima