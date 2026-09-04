Fuerte operativo en pensiones de calle Soler: cinco detenidos

Un amplio operativo policial realizado este viernes por la mañana en distintas pensiones ubicadas en el sector de Soler e Israel terminó con cinco personas detenidas, todas con requerimientos judiciales vigentes del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El procedimiento, encabezado por efectivos de la Comisaría Primera y con participación del Grupo de Apoyo Departamental, se desarrolló desde las 10 y formó parte de un esquema preventivo coordinado con la Jefatura Departamental y la Secretaría de Seguridad municipal.

En una pensión ubicada en Soler 646 fueron detenidos Brandon Josué Duarte, de 23 años, sobre quien pesaba un pedido de paradero activo, y Mara Iancovich, de 40, quien tenía vigente un comparendo compulsivo por una infracción a la Ley 8.031.

El despliegue continuó en Soler 641, donde los policías localizaron a Matías Rubén Spinelli, de 18 años, requerido por una causa por robo, y a Matías Díaz Iancovich, de 20, quien tenía un pedido de paradero activo por amenazas agravadas.

En el mismo lugar también fue arrestada Patricia Mónica Ocaña, de 56 años, quien era buscada por la Justicia. La mujer cuenta con antecedentes vinculados con estafas y en septiembre de 2023 había sido detenida junto a un hombre luego de intentar concretar una compra por $1.295.000 en un comercio de indumentaria de Alsina al 300 mediante una tarjeta de crédito adulterada. En aquella oportunidad, la operación fue rechazada por la entidad bancaria y ambos fueron interceptados cuando se presentaron a retirar la mercadería.

Desde la Policía indicaron que este tipo de procedimientos continuarán desarrollándose en el sector para reforzar los controles y atender reclamos planteados por vecinos de la zona.