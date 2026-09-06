Olimpo no pudo sostener la ventaja y empató 1-1 con Cipolletti

Olimpo igualó 1 a 1 ante Cipolletti en el estadio Roberto Carminatti, por la séptima fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A, y dejó pasar una buena oportunidad para afirmarse en lo más alto de la tabla.

El aurinegro arrancó mejor y golpeó rápido. A los 8 minutos del primer tiempo, Braian Guille se hizo cargo de un tiro libre y convirtió el 1-0 para el conjunto bahiense, que logró sostener la ventaja durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, la visita encontró la igualdad en el tramo final. A los 34 minutos del complemento, Andrés Almirón marcó el 1-1 para el conjunto rionegrino y terminó frustrando el festejo de Olimpo en su cancha.

Con este empate, Olimpo llegó a 12 puntos en la tabla y quedó como escolta de Alvarado, que alcanzó las 14 unidades tras vencer 3-2 a Atenas. El conjunto cordobés quedó con 10, mientras que Kimberley, Villa Mitre y Cipolletti suman 9.

La fecha comenzó el viernes con la goleada como visitante de Kimberley ante Juventud Antoniana de Salta por 3-0.