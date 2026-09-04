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Corte de agua en cinco barrios por trabajos de ABSA
La empresa informó que las tareas obligaron a detener el bombeo en Bosque Alto y afectan el suministro en distintos sectores de la ciudad.
Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que este viernes se encuentra afectado el servicio de agua en varios barrios de Bahía Blanca debido a trabajos de reparación sobre una cañería.
Según comunicó la prestataria, las tareas requieren detener el bombeo de agua en Bosque Alto, por lo que se registran inconvenientes en Las Magnolias, Bosque Alto, Los Mirasoles, La Huella y Campos de Alem.
La afectación se mantendrá hasta que concluyan los trabajos y pueda restablecerse el funcionamiento habitual del sistema.
Ante esta situación, ABSA solicitó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para hidratación y necesidades esenciales.
Por consultas o inconvenientes, la empresa recordó que se encuentra disponible la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272, además de sus canales oficiales en Facebook y Telegram.
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