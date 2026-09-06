Los alineadores invisibles ofrecen comodidad y tratamientos más cortos

Por Leandro Grecco

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Los avances tecnológicos también comenzaron a modificar la forma de realizar los tratamientos odontológicos y uno de los cambios más visibles se produjo en la ortodoncia, con la aparición de los alineadores invisibles como alternativa a los tradicionales aparatos metálicos.

El odontólogo bahiense Miguel Ángel Caserma explicó que se trata de un sistema que apunta a corregir la posición de las piezas dentales con mayor comodidad para el paciente y, en determinados casos, con tratamientos más cortos.

“Seguramente generó un cambio positivo. Es un método que aprendí durante mis años viviendo en Italia y en el cual la comodidad es el factor más valorado a la hora de resolver los problemas de posición dentaria”, sostuvo.

A diferencia de la ortodoncia convencional, los alineadores pueden retirarse en determinados momentos del día, lo que facilita la alimentación y la higiene bucal. También disminuyen algunas molestias habituales asociadas con los brackets.

“El paciente tiene ahora la libertad de poder sacarse sin problemas durante el día los nuevos aparatos, evitando a su vez cortarse o incrementar el mal aliento como ocurría con la ortodoncia convencional”, señaló Caserma.

Según explicó, otro de los puntos favorables es la posibilidad de observar con mayor frecuencia los cambios producidos durante el tratamiento. “Teniendo un resultado visible en el mes a mes, donde es fundamental que el paciente visite al profesional en su consultorio, los tiempos se acortan y se puede terminar más rápido. Menos tiempo, menos costos”, indicó.

De todas maneras, Caserma advirtió que los tratamientos no deben aplicarse de manera uniforme. Cada paciente presenta características particulares en cuanto a anatomía, posición dentaria y densidad ósea, por lo que consideró fundamental realizar un seguimiento personalizado.

“No se puede suponer que con una determinada cantidad de placas se tendrá el cálculo exacto de lo que se está moviendo. El tratamiento que realizamos es súper personalizado, en base a lo que dejó el alineador anterior y manteniendo un vínculo estrecho con cada caso”, explicó.

La ortodoncia tradicional, sin embargo, continúa teniendo indicaciones específicas y sigue siendo utilizada especialmente en niños o frente a determinados movimientos dentarios más complejos. Caserma mencionó como ejemplo algunos casos en los que es necesario desplazar un canino y los métodos convencionales siguen ofreciendo mejores resultados.

Más allá de las cuestiones estéticas, el profesional destacó que existe una mayor preocupación de los bahienses por el cuidado de la boca y vinculó este fenómeno con un acceso más amplio a la información.

“Los bahienses están cada vez más atentos a la salud bucal por tener un acceso directo a información a través de la inteligencia artificial y otros puntos de consulta sobre todos los problemas que puede desencadenar un descuido”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la prevención no siempre alcanza y que muchas patologías inicialmente menores terminan agravándose. En ese aspecto, señaló al factor económico como una de las principales razones que llevan a postergar consultas o tratamientos.

“Muchas veces no se solucionan problemas que son leves y a la larga terminan haciéndose más graves y, como consecuencia, también más caros”, afirmó, en otro tramo del contacto con LA BRÚJULA 24.

Caserma también aseguró que el miedo al odontólogo perdió importancia con relación a otras épocas debido a la evolución de las técnicas y los procedimientos, que permiten desarrollar tratamientos con menores niveles de dolor.

Entre los factores que más afectan actualmente a la salud bucal mencionó el consumo excesivo de azúcar, el tabaquismo, los traumatismos y el estrés. Este último puede manifestarse a través del bruxismo, con desgaste de las piezas dentales o incluso pequeñas fracturas.

El especialista vinculó además algunos cuadros de ansiedad, particularmente entre los más jóvenes que aparecen a partir del uso de artefactos tecnológicos como es el caso de los teléfonos celulares. “Puede verse manifestado a través de las piezas dentales, con microfracturas producto del bruxismo”, explicó, y señaló que una detección temprana permite tratarlo mediante placas de relajación nocturna.

También recordó que durante la pandemia se registró un incremento de consultas relacionadas con el estrés, que se reflejaba en diferentes daños sobre las piezas dentales.

Para Caserma, la transformación que atraviesa la especialidad se seguirá profundizando durante los próximos años. “La odontología está evolucionando a gran velocidad hacia una nueva era. Cada día aparecen nuevas tecnologías que simplifican las problemáticas y permiten resolver cuestiones funcionales y estéticas con más eficacia y rapidez”, concluyó.

En ese escenario, el desafío pasa por acompañar la innovación con controles profesionales y decisiones adaptadas a cada caso, sin perder de vista que la tecnología es una herramienta y no un reemplazo del diagnóstico.

Por este motivo, la conclusión del Informe Especial apunta a que la incorporación de nuevas alternativas amplía posibilidades de tratamiento pero, a su vez, sigue siendo determinante evaluar cuándo, cómo y para quién resulta conveniente utilizarlas.