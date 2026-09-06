Seguinos

Deportes

La Liga del Sur se cierra este domingo con la sexta fecha del Clausura

Tras el inicio de la jornada del sábado, este domingo habrá cinco partidos entre la Primera A y la Primera B.

| 🕒 6 mins. de lectura.
Foto: prensa Pacífico

La Liga del Sur completará hoy la sexta fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y en el Promocional.

En el Oficial, la programación de este domingo comenzará a las 11, cuando Bella Vista reciba a La Armonía en La Loma con el arbitraje de Mariano Perretti.

Por la tarde, desde las 15:30, se jugarán otros dos encuentros: Libertad será local ante Villa Mitre (Marcos Gomez) en el Manuel Manzano, mientras que Sporting enfrentará a Liniers en el Enrique Mendizábal (Leopoldo Gorosito).

POSEQUIPOPJPGPEPPGFGCDGPTS
1San Francisco633074+312
2Huracán615065+18
3Sporting514042+27
4Bella Vista51313306
5Liniers512274+35
6La Armonía512235-25
7Libertad504123-14
8Villa Mitre503239-63

En la Primera B, la jornada de hoy tendrá dos partidos. A las 11, Sansinena recibirá a Olimpo en el Luis Molina (Daniel Mendez). El Aurinegro llega como líder del Clausura del Promocional.

Más tarde, desde las 15:30, Pacífico de Bahía Blanca será local ante Comercial en el Adolfo Pirola (Matias Islas).

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Olimpo5320124+811
2Tiro Federal6321169+711
3Rosario PB624064+210
4Pacífico C6222911-28
5Sansinena51317706
6Pacífico BB512245-15
7Comercial5122510-55
8Dublin6015615-91

El sábado, San Francisco empató con Huracán y sigue firme en la cima del Oficial; además Tiro Federal se impuso por 4 a 2 ante Dublin y Pacífico de Cabildo derrotó por 1 a 0 a Rosario.

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas