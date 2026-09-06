La Liga del Sur se cierra este domingo con la sexta fecha del Clausura

La Liga del Sur completará hoy la sexta fecha del Torneo Clausura, con actividad en la Primera División A y en el Promocional.

En el Oficial, la programación de este domingo comenzará a las 11, cuando Bella Vista reciba a La Armonía en La Loma con el arbitraje de Mariano Perretti.

Por la tarde, desde las 15:30, se jugarán otros dos encuentros: Libertad será local ante Villa Mitre (Marcos Gomez) en el Manuel Manzano, mientras que Sporting enfrentará a Liniers en el Enrique Mendizábal (Leopoldo Gorosito).

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 San Francisco 6 3 3 0 7 4 +3 12 2 Huracán 6 1 5 0 6 5 +1 8 3 Sporting 5 1 4 0 4 2 +2 7 4 Bella Vista 5 1 3 1 3 3 0 6 5 Liniers 5 1 2 2 7 4 +3 5 6 La Armonía 5 1 2 2 3 5 -2 5 7 Libertad 5 0 4 1 2 3 -1 4 8 Villa Mitre 5 0 3 2 3 9 -6 3

En la Primera B, la jornada de hoy tendrá dos partidos. A las 11, Sansinena recibirá a Olimpo en el Luis Molina (Daniel Mendez). El Aurinegro llega como líder del Clausura del Promocional.

Más tarde, desde las 15:30, Pacífico de Bahía Blanca será local ante Comercial en el Adolfo Pirola (Matias Islas).

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Olimpo 5 3 2 0 12 4 +8 11 2 Tiro Federal 6 3 2 1 16 9 +7 11 3 Rosario PB 6 2 4 0 6 4 +2 10 4 Pacífico C 6 2 2 2 9 11 -2 8 5 Sansinena 5 1 3 1 7 7 0 6 6 Pacífico BB 5 1 2 2 4 5 -1 5 7 Comercial 5 1 2 2 5 10 -5 5 8 Dublin 6 0 1 5 6 15 -9 1

El sábado, San Francisco empató con Huracán y sigue firme en la cima del Oficial; además Tiro Federal se impuso por 4 a 2 ante Dublin y Pacífico de Cabildo derrotó por 1 a 0 a Rosario.