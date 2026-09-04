La Provincia sumó 72 profesionales a hospitales de Bahía y la región

El Ministerio de Salud bonaerense incorporó 72 profesionales a establecimientos de la Región Sanitaria I, en el marco del ingreso de 1.793 residentes y pre-residentes al sistema sanitario provincial.

Los profesionales se sumaron principalmente al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna y al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero. También se cubrieron vacantes en el Hospital de la Asociación Médica de Bahía Blanca y en la Clínica Privada FUMEBA.

En el caso del Penna, fueron incorporados dos psiquiatras, una especialidad considerada de alta demanda ante el incremento de las consultas vinculadas con la salud mental. Además, el hospital provincial sumó un profesional de neonatología, uno de terapia intensiva infantil y dos de pediatría.

Por su parte, el Hospital Municipal incorporó ocho especialistas destinados a las áreas de clínica médica, terapia intensiva y pediatría.

Los nuevos profesionales ingresaron luego de rendir el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense) y continuarán su formación mientras prestan servicios en los distintos establecimientos.

“Cada profesional que hoy entra a una residencia no solamente se está formando: está trabajando, atendiendo a nuestra población y construyendo el sistema sanitario que vamos a tener en los próximos años”, señaló el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Desde la Provincia indicaron que el programa busca orientar la formación hacia las especialidades con mayor necesidad de cobertura y fortalecer los equipos de atención de los hospitales públicos.