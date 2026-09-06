Liga del Sur: La Armonía, Villa Mitre, Sporting y Olimpo ganaron en el cierre de la sexta fecha

La Liga del Sur completó este domingo la sexta fecha del Torneo Clausura, con partidos correspondientes a la Primera División A y al Promocional. La jornada dejó victorias importantes en ambas categorías y varios resultados que empiezan a mover la pelea de cara al tramo decisivo del certamen.

En la máxima categoría, La Armonía consiguió un triunfo clave al vencer 3 a 2 a Bella Vista como visitante. Julio Acosta, de penal a los 35 minutos, abrió la cuenta para el velezano, aunque Nahuel Bardella igualó apenas tres minutos más tarde para el Gallego.

Ya en el complemento, Matías Mayer puso en ventaja a Bella Vista a los 8 minutos y parecía encaminar la historia para el local. Sin embargo, La Armonía reaccionó en el tramo final: Ezequiel Intrevado marcó el empate a los 73 y Alex Muzi selló la remontada a los 80, para darle al conjunto velezano tres puntos fundamentales en su lucha por permanecer en Primera.

También por el Oficial, Villa Mitre derrotó 1 a 0 a Libertad en el Manuel Manzano. Santiago Leonardo Gómez convirtió el único gol del encuentro y le permitió al Tricolor quedarse con una victoria importante como visitante.

En Punta Alta, en tanto, Sporting superó 1 a 0 a Liniers en el estadio Enrique Mendizábal. Jonathan Gabriel Font fue el autor del tanto que inclinó la balanza en favor del rojinegro.

En la Primera B, Olimpo no dejó dudas y goleó 4 a 0 a Sansinena en Cerri. Felipe Santamarina, Joaquín Vidal en dos oportunidades y Galo Fogel marcaron para el aurinegro, que continúa firme en lo más alto de la tabla.

El otro encuentro del Promocional terminó igualado. Pacífico de Bahía Blanca y Comercial empataron 1 a 1 en el Adolfo Pirola. Agustín Emanuel De Poli abrió el marcador para el Verde, mientras que Alejo Gil convirtió el empate definitivo para el conjunto portuario.

Cabe recordar que el sábado, San Francisco empató con Huracán y sigue firme en la cima del Oficial; además Tiro Federal se impuso por 4 a 2 ante Dublin y Pacífico de Cabildo derrotó por 1 a 0 a Rosario.