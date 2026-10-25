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Liga del Sur: ganaron La Armonía y Liniers, mientras que Rosario empató en Punta Alta
El velezano y el chivo se impusieron por 1-0 ante Bella Vista y Sporting, respectivamente. En el Promocional, el conjunto puntaltense igualó 1-1 con Pacífico de Cabildo.
La Liga del Sur tuvo continuidad este domingo con tres encuentros correspondientes a la 13ª y penúltima fecha del Torneo Clausura, en una jornada que dejó victorias de La Armonía y Liniers en el Oficial, mientras que Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo repartieron puntos en el Promocional.
En el estadio Hermanos Francani, La Armonía consiguió un importante triunfo por 1-0 frente a Bella Vista, en un duelo entre dos equipos que buscan terminar el certamen entre los primeros puestos.
El único gol del encuentro lo convirtió Pablo Ezequiel Intrevado, a los 37 minutos del primer tiempo, para darle los tres puntos al conjunto velezano.
Por su parte, Liniers también festejó como local al derrotar 1-0 a Sporting en el estadio Doctor Alejandro Pérez. El tanto que definió el partido llegó a los 22 minutos de la primera etapa, por intermedio de Joaquín Castro.
La programación del Oficial se completará este lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Libertad en El Fortín, en otro compromiso importante para la definición de la fase regular.
En tanto, por el Torneo Promocional, Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Cabildo empataron 1-1 en el estadio Coloso de Cemento de Punta Alta.
El conjunto local abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, gracias a una conquista de Sebastián Amado Mendoza. Sin embargo, Pacífico consiguió rescatar un punto sobre el cierre del encuentro, cuando Donatello Scaringi estableció la igualdad.
Cabe recordar que la fecha del Promocional se inició el sábado con los triunfos de Olimpo, Tiro Federal y Pacífico.
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