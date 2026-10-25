GP de Estados Unidos: Colapinto abandonó la carrera por problemas en su Alpine

Franco Colapinto volvió a vivir una jornada para el olvido en la Fórmula 1. El piloto argentino abandonó este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin, luego de sufrir problemas en su Alpine que le impidieron completar la competencia.

El bonaerense había comenzado la carrera desde el 20º puesto, condicionado por una penalización de diez posiciones debido al reemplazo de un componente electrónico de la unidad de potencia. Si bien había conseguido el 14º tiempo en la clasificación del sábado, la sanción lo obligó a afrontar la prueba desde las últimas posiciones.

Las complicaciones aparecieron prácticamente desde la largada. Durante la primera vuelta, Colapinto advirtió por radio a su ingeniero sobre daños en la parte delantera del vehículo, una situación que afectó su desempeño en una carrera en la que necesitaba remontar para acercarse a la zona de puntos.

Pese a las dificultades, el argentino continuó en pista y logró superar a Sergio Pérez. Con el correr de las vueltas se mantuvo lejos de los primeros puestos y, después de ingresar a boxes en el giro 32, su participación terminó pocos minutos más tarde. En la vuelta 38 quedó oficialmente fuera de competencia.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KOs5RaOh5w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026



El abandono representa un nuevo golpe para Colapinto y Alpine, que atraviesan una etapa complicada por la falta de rendimiento y los problemas de confiabilidad. El argentino venía de retirarse tanto de la carrera sprint como del Gran Premio de Singapur, donde también había sufrido inconvenientes técnicos. Por el momento, resta conocer el diagnóstico definitivo del equipo sobre lo ocurrido en Austin.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de México, donde Colapinto buscará dejar atrás otra actuación frustrante y recuperar competitividad. Para Alpine, el desafío será encontrar soluciones que le permitan al argentino volver a completar una carrera sin contratiempos mecánicos

Con información de TN y Los Andes