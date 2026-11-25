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Miércoles fresco al amanecer, a pleno sol y con otro salto en la temperatura
El meteorólogo de La Brújula 24 anticipó una jornada con excelentes condiciones y aclaró que se vienen registros térmicos veraniegos.
Una jornada con excelentes condiciones meteorológicas, cielo despejado y un marcado ascenso de la temperatura se espera para este miércoles en Bahía Blanca, según anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en su habitual reporte para La Brújula 24.
Si bien las primeras horas del día se presentarán frescas, con registros térmicos por debajo de los promedios para esta época del año, la circulación de viento del sector norte y noroeste favorecerá un rápido incremento de la temperatura.
De esta manera, durante la tarde se espera que la máxima oscile entre los 28 y 29 grados, en una jornada que se caracterizará por una importante amplitud térmica y la ausencia de nubosidad.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana se replicarán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo despejado, temperaturas agradables y pleno sol tanto en la zona costera como en la serrana.
Para este jueves se mantendrán las condiciones de estabilidad, aunque con un nuevo ascenso de las temperaturas producto de la persistencia del viento del sector norte y noroeste.
La mínima estará entre los 13 y 14 grados, mientras que por la tarde la máxima podría alcanzar los 31 o 32 grados, tanto en Bahía Blanca como en distintos puntos de la región.
De Benedictis destacó que el sol será uno de los principales protagonistas de lo que resta de la semana, con escasa nubosidad y buenas condiciones meteorológicas durante prácticamente todo el período de pronóstico.
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