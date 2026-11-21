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Olimpo venció a Tiro Federal, ganó el Clausura y jugará por el ascenso
El aurinegro se impuso en el Roberto Carminatti con goles de Felipe Santamarina y Santiago Llanos.
Olimpo derrotó este sábado por 2 a 0 a Tiro Federal en el estadio Roberto Carminatti, se consagró campeón del torneo Clausura de la Primera División B de la Liga del Sur y consiguió el pasaje a la final por el ascenso ante Comercial.
El aurinegro abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo, por intermedio de Felipe Santamarina, y amplió la ventaja a los 78 minutos, con un tanto de Santiago Llanos.
Con este resultado, Olimpo se adjudicó el segundo certamen de la temporada sin necesidad de disputar una final adicional, gracias a la ventaja deportiva que había conseguido al terminar como el mejor equipo de la fase regular.
Tiro Federal, en tanto, necesitaba imponerse en el Carminatti para forzar un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos, pero la victoria del conjunto local puso fin a la definición del Clausura.
De esta manera, Olimpo se enfrentará con Comercial, campeón del Apertura, en la final que determinará al ganador de la temporada y al equipo que conseguirá el ascenso a la Primera División A de la Liga del Sur.
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