Deportes
Con la ilusión intacta: Argentina enfrenta a Dinamarca por el Mundial Sub 17
Será este miércoles a las 12.30 con la meta de clasificarse a los 16avos de final del Mundial de Qatar 2026.
Luego de caer en el debut ante Australia 🇦🇺 (0-2), el equipo conducido por Diego Placente se recompuso este domingo y venció a Mozambique 🇲🇿 por 2-1. Ahora, con 3 puntos, buscará cerrar la fase de grupos con una victoria ante Dinamarca 🇩🇰, último del Grupo C con 1 punto.
Así está el Grupo C (a falta de la última fecha)
|Pos.
|Equipo
|Pts
|Dif.
|1
|Australia
|4
|–
|2
|Argentina
|3
|-1
|3
|Mozambique
|3
|+3
|4
|Dinamarca
|1
|–
Argentina queda por delante de Mozambique por el desempate olímpico (resultado del cruce entre ambos).
- 1ª fecha: Argentina 0 – Australia 2 / Mozambique 4 – Dinamarca 0
- 2ª fecha: Argentina 2 – Mozambique 1 / Australia 0 – Dinamarca 0
- 3ª fecha: Argentina vs. Dinamarca / Australia vs. Mozambique
El panorama: con un triunfo ante Dinamarca, Argentina asegura su lugar en la siguiente ronda. Con cualquier otro resultado, deberá esperar lo que ocurra en el otro partido del grupo y en el resto de los grupos.
Fuente: Alternativa Papel
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