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Huracán hizo valer su localía: goleó 3-0 a Santa Rita y sigue a paso firme en el Regional Amateur
El Globo se impuso con un doblete de Iván Agudiak y un tanto de Agustín Seisdedos en el estadio Bruno Lentini. El conjunto de White buscará sellar la clasificación en la revancha, que se jugará como visitante.
Huracán de Ingeniero White consiguió este domingo una contundente victoria por 3-0 frente a Santa Rita de Piedritas, en el partido de ida de la tercera ronda de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
El encuentro se disputó en el estadio Bruno Lentini, donde el Globo hizo valer su localía y sacó una diferencia importante de cara a la revancha, que se jugará en territorio visitante.
La gran figura de la tarde fue Iván Agudiak, quien abrió el marcador a los 2 minutos del complemento y volvió a convertir a los 17 para establecer el 2-0.
Más tarde, a los 29 minutos de la segunda etapa, Agustín Seisdedos anotó el tercero y selló la goleada del conjunto whitense, que quedó muy bien perfilado para avanzar a la siguiente instancia.
Huracán llegó a este compromiso después de eliminar a Independiente de San Cayetano en la ronda anterior. El Globo había ganado 2-1 como visitante y luego se impuso 1-0 en el Bruno Lentini, para cerrar la serie con un global de 3-1.
Con este nuevo triunfo, el equipo de Ingeniero White acumula una ventaja de tres goles que le permitirá afrontar con mayor tranquilidad el encuentro decisivo frente a Santa Rita.
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