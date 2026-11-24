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Internaron de urgencia a una ciclista tras un choque en el centro
El accidente se registró en la esquina de Brown y España.
Una ciclista de 28 años sufrió una fractura expuesta en su pierna derecha como consecuencia de un accidente de tránsito registrado alrededor de las 11:30 de este martes en la intersección de Brown y España.
Por motivos que se investigan, en el lugar colisionaron un colectivo escolar, conducido por Claudio Montiel (62), y una bicicleta en la que circulaba Ágata Acosta (28).
Como consecuencia del impacto, la joven sufrió una importante lesión y debió ser asistida por personal de emergencias médicas, que dispuso su traslado a un centro asistencial. Según indicaron fuentes policiales, la ciclista estaba consciente y sin riesgo de vida al momento de ser derivada.
Personal de Control de Tránsito Urbano le realizó el test de alcoholemia al conductor del colectivo, que arrojó resultado negativo. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Local, Defensa Civil y una ambulancia del servicio de emergencias.
El sector quedó preservado a la espera de los peritos, en el marco de una causa caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFIJ Nº 1.
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